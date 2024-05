Externí autor 1. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Rudolf Hrušínský nejmladší vstoupil do povědomí diváků svou rolí v hudební komedii Jaroslava Soukupa Discopříběh. Od té doby se ale mnohé změnilo, a to nejen, co se týká Hrušínského bujné kštice. Kam vedla cesta člena jednoho z nejslavnějších hereckých klanů u nás?

Rudolf Hrušínský je už čtvrtým nositelem tohoto jména ve své rodině. V této rodině se to talenty jen hemží, a ani Rudolfovi nejmladšímu nebyla osudem dána jiná cesta než herecká. Ačkoliv se neobjevil v tolika filmech jako jeho rodinní příslušníci, českému divákovi jeho tvář rozhodně cizí není.

V roce 1987, kdy Discopříběh vtrhnul na filmová plátna, se celé ženské pokolení v tehdejším Československu zbláznilo do kominického učně Jirky, kterého ztvárnil právě Hrušínský. A protože snímek Jaroslava Soukupa slavil obrovský úspěch, pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. O čtyři roky později se tedy Hrušínský opět stal synem Ladislava Potměšila, který ve filmu hrál jeho otce.

Spolupráce Soukup-Hrušínský očividně fungovala na jedničku, a tak jej režisér obsadil i do svého dalšího filmu s názvem Svatba upírů. Tam si zahrála i tehdejší nejoblíbenější zpěvačka široko daleko Iveta Bartošová. Mezi mladými přeskočila jiskra a následoval několik měsíců dlouhý románek. Ten málem zamával s Ivetiným tehdejším „oficiálním“ vztahem s Ladislavem Štaidlem.

Málem rozbil vztah Ivetě Bartošové

„Rudla mi potom dokonce na dveře mého pokoje v hotelu, kde jsme spali, napsal rtěnkou: Miluji tě. Ale já jsem věděla, že ten vztah nemá smysl, byl to zkrátka jenom úlet. Tenkrát se to provalilo a s Láďou Štaidlem jsme se strašně pohádali. Křičel na mně a vyhodil mě z domu. Neměla jsem kam jít, a tak jsem několik nocí byla po kamarádkách. I když on mi před tím vyprávěl, s kým vším spal, nesnesl, abych mu já byla nevěrná, hodně to mezi námi skřípalo," cituje slova zpěvačky web instory.cz.

Idol ženských srdcí se pak před kamerou objevoval jen sporadicky. Dokonce odjel do Španělska, kde si otevřel bar. Hrušínský si své soukromí velmi hlídá, co se týká jeho vztahů se ženami, bylo pro všechny velkým překvapením, když se před pár lety provalilo, že tu svou vyvolenou už potkal, a dokonce si ji stihl i vzít.

V roce 2019 se ale v tu dobu už paní Hrušínská přeci jenom svěřila v rozhovoru pro deník Blesk: „Poprvé jsme se potkali před deseti lety ve společnosti, kam jsme šli každý zvlášť. Moc jsme si nepovídali.” Za dva roky se ale potkali znovu, kde oba dva měli společné známé. To už se prý bavili o něco více a jejich společným tématem bylo hlavně cestování, protože oba dva nějakou dobu pobývali v zahraničí. A to už se zdála být ruka v rukávě.

Skromná a tajná svatba v Itálii

Martina Hrušínská, která je mimořádně krásná žena, pracovala v Singapuru, Londýně a Skandinávii. Nyní zastává post generální ředitelky jedné německé společnosti pro Českou a Slovenskou republiku. V rozhovoru dále prozradila, jak vypadalo jejich první rande. „Domluvili jsme se, že si dáme něco dobrého. Rudolf rád vaří, a tak uvařil pastu podle rodinného receptu své italské švagrové. Kdykoliv si teď tohle jídlo dáme, myslím na to, že bylo naše první společné,“ zavzpomínala paní Hrušínská na jejich začátky.

A protože má Hrušínský část rodiny právě v Itálii, rozhodli se, že i jejich svatba proběhne tam. Pokud si ale představujete velkou italskou svatbu o 300 hostech, Martina Hrušínská vás hned vyvede z omylu. „Říkali jsme si, že u toho chceme být jenom my dva,” uvádí věci na pravou míru nevěsta, která na sobě měla šaty, které jí ušila její kamarádka. Ty měly délku ke kolenům, podle Hrušínské akorát úměrnou jejímu věku. Stejně jako byl skromný obřad, byla skromná i hostina. Novomanželé si zamluvili stůl ve své oblíbené restauraci a když se o tom dozvěděl její majitel, sám byl z toho na rozpacích.

„To jste mi měli říct, spustil, to bych se připravil. My ho uklidňovali, že právě takhle se nám to líbí,” uzavírá povídání o svém šťastném dni Martina Hrušínská. Jak je krásná, se podívejte v naší galerii.

