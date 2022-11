Muž šel na procházku a ocitl se v době o 74 let později. Vědci nemají vysvětlení

Lenka Bělská

Rudolph Fentz

Foto: Flicr.com/Ufomania

Psal se rok 1950. Na Times Square v New Yorku panoval čilý ruch. Běžné zvuky náhle přerušilo skřípění brzd. Řidič rozrazil dveře a spěchal k ležícímu muži. „Viděli jste to? Skočil mi pod auto," křičel vyděšeně. „Musel to být blázen, koukněte, co má na sobě," ukázala jedna z přihlížejících. Měla pravdu, nebožtík vypadal jako by přišel z minulosti.