Příběh Rudolpha Fentze je fascinujícím příběhem o cestování časem. Tento fenomén již dlouho přitahuje lidskou představivost a je opakovaným tématem v literatuře, filmech a městských legendách. V tomto příběhu šel muž na procházku a ocitl se v době o 74 let později. Vědci nemají vysvětlení.

Mezi fascinujícími příběhy o cestování v čase, které se objevily, se jeden z nejpoutavějších točí kolem Rudolpha Fentze, muže, který se zdánlivě vzepřel samotnému času a v červnu 1950 se nečekaně objevil v rušném centru New Yorku na Times Square.

Objevil se, aby navždy zmizel…

Představte si to: je vlahý večer kolem 23:15 v roce 1951 a obyvatelé Times Square se věnují svým záležitostem, když se jim před očima odehraje něco naprosto bizarního. Ze vzduchu se zhmotní zhruba třicetiletý muž, oděný v oděvu přímo z konce 19. století. Jeho licousy a oděv ho pevně zařazují do doby dávno minulé. Dezorientovaný a zmatený stojí na křižovatce a zírá na neznámé okolí. Tragickým řízením osudu je sražen a zabit taxíkem dříve, než kdokoli pochopí, co se děje.

Nad obsahem jeho kapes zůstává rozum stát

Ale není to tragická nehoda, co dělá tento příběh skutečně zvláštním; je to to, co úřady objeví, když pátrají v jeho věcech. V jeho kapsách objeví měděnou poukázku na dávno zapomenutý saloon, starý účet ze stáje na Lexington Avenue, přibližně 70 dolarů ve starých bankovkách, vizitky se jménem Rudolph Fentz a adresou na Páté avenue a dopis z Filadelfie z června 1876. Skutečně ohromující je, že ani on, ani všechny tyto předměty nevykazují žádné známky stárnutí, jako by byly vytrženy z minulosti.

Identita muže neznámá, existují jen jeho potomci

Kapitán Hubert V. Rihm z oddělení pohřešovaných osob newyorské policie se pouští do pátrání, aby tuto záhadu rozluštil. Navzdory svému vyčerpávajícímu úsilí nenajde v análech dobových záznamů po Rudolfu Fentzovi ani stopu. Ukáže se, že adresa na Páté avenue je obchodní, dávno odloučená od jakéhokoli bydlení, a její současný majitel o Fentzově existenci neví. Databáze otisků prstů jsou prázdné a nikdo nenahlásil jeho zmizení.

Když však kapitán Rihm pátrá hlouběji, narazí v telefonním seznamu z roku 1939 na Rudolpha Fentze mladšího. Příběh nabere děsivý spád, když zjistí, že Fentzův otec, teké Rudolph, zmizel beze stopy v roce 1876 ve věku 29 let. Odešel na obyčejnou večerní procházku a už se nevrátil, zanechávaje za sebou stopu plnou záhad.

Cestování časem je lidským snem

Tento záhadný případ, o němž se hojně mluví jako o důkazu cestování v čase, proniká do populární kultury a na internet už několik desetiletí. Skutečný původ tohoto příběhu však spočívá v tvůrčí genialitě spisovatele science fiction Jacka Finneyho, nikoli ve faktických zprávách. Vyprávění, které vyšlo v roce 1951 v časopise Collier's pod názvem "I'm Scared", splétá poutavou síť časových poruch, jichž byl kapitán Rihm svědkem, přičemž vrcholem je opětovné zjevení Rudolfa Fentze.

Jakkoli je příběh poutavý, nakonec slouží jako zrcadlo odrážející neutuchající touhu lidstva uniknout přítomnosti a vydat se na cestu do minulosti. Při našem pátrání po minulých dobách možná nechtěně narušujeme samotnou strukturu času. "I'm Scared" nám připomíná, že ačkoli cestování časem zůstává pevně zakořeněno v oblasti fikce, naše touha po minulosti zůstává neochvějnou součástí lidské zkušenosti.

