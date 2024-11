Externí autor 21. 11. 2024 clock 5 minut

Podívejte se, co vám v listopadu předpovídají runy, neboli starověké umění, které lze dohledat až k severskému bohu Odinovi, od kterého je přebrali Vikingové. Co čeká v nadcházejícím období právě vás?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Runa Teiwaz pro vás symbolizuje povinnost a disciplínu. To znamená, že se budete muset mnohem podrobněji věnovat jednotlivým aspektům své práce, abyste mohli pokročit dál. Pozor na to, že by se vám nemusela vyplatit zbrklost, a to zejména při rozhodování. Ďábel se skrývá v detailech, což pro vás tento měsíc platí jednoznačně. Runa také upozorňuje, že byste měli více odpočívat, abyste se zbavili stresu.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Podle runy Uruz, která symbolizuje sílu a odhodlání, byste se už konečně měli postavit k životu čelem a převzít nad ním kontrolu. Tato runa rovněž představuje plodnost. Může tedy něco tvořit, a pozor, nejenom třeba obraz, ale i potomky. Je to šťastné znamení zejména pro ty, kteří stojí na prahu nového projektu, vztahu nebo založení rodiny.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Podle runy Hagalaz se k vám blíží nezbytná a vítaná změna. Už vám totiž některé oblasti vašeho života nesvědčí. Proto je třeba nastavit nové pořádky, které povedou ke zlepšení vaší pohody, zdraví a také získáte klid v duši. Stručně řečeno, zbavte se sebedestruktivních vzorců, které vás dehonestují a naučte se znovu mít rádi.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Runa Isa vám naznačuje, že je čas na přestávku a zamyšlení. Dostali jste se v životě do bodu, ze kterého se momentálně nemůžete hnout. Ale to je jenom zkouška trpělivosti, v níž si alespoň ujasníte, co v životě skutečně chcete a zda to, co si myslíte, že potřebujete, je skutečně autentické. V tomto období byste měli trávit čas procházkami v přírodě anebo cvičením, abyste odbourali energetické bloky.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Thurisaz je runa, která symbolizuje fakt, že stále musíte bojovat o své místo v životě, a také překážky, které na této životní cestě potkáváte. Právě teď nastala vhodná chvíle, abyste se pohroužili do svého nitra a vypořádali se s jakoukoli bolestnou situací, která aktuálně nastala a která vám připomíná podobnou z minulosti. Tu jste totiž zjevně ve svém srdci nevyřešili, protože se znovu objevuje v přítomnosti s jinými postavami. Tato runa je také znamením, že je pro vás nutné a prospěšné meditovat nebo pracovat se svým nitrem, abyste odhalili skutečné pocity.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Runa Mannaz se překládá jako muž a naznačuje, že se aktuálně budete zabývat vztahy s přáteli, rodinou a kolegy. Je načase, aby jednotlivé vztahy probrali a rozhodli se, zda vám dávají smysl či nikoli, a ponechali si takové, které vás posilují. Tato runa je hezký symbol, který patří rodině a přátelům, jež vás podporují a poskytují vám životní oporu.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Runa Wunjo symbolizuje radost a naplnění předpokládaných cílů. Pracovali jste hodně a tvrdě a nyní si můžete konečně oddychnout, protože se vše vydařilo k vaší spokojenosti. V klidu si vychutnejte životní úspěchy, relaxujte na čerstvém vzduchu, vyrazte do hor nebo k moři. Zasloužíte si to.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Podle runy Perth byste si měli uvědomit, že minulost je „mrtvá“ a budoucnost se ještě nezrodila. Zkrátka, současnost je to, na čem záleží. Takže přestaňte vytahovat věci z minulosti, protože už nefungují. Vzdejte se starých přesvědčení i starých způsobů myšlení. Neustále se k nim vracet znamená zacyklit se ve svém vývoji na místě. I když vám to třeba právě teď přijde zmatečné, uvědomte si, že se jedná o dočasný stav a vy se už brzy povezete na vlně úspěchu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Nauthiz je runa, která symbolizuje nenaplněné touhy. Možná máte sny, které jste pohřbili hluboko uvnitř sebe kvůli strachu nebo pochybám o sobě. Nastal čas, abyste je znovu oživili a s nimi i své sebevědomí. Žijete jenom jednou, tak se snažte, ať se přitom cítíte dobře. Konečně se tedy těžké období blíží ke konci a vy se můžete těšit na lepší a méně náročné dny.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Runa Othala posiluje rodinné vazby. Jak se zdá, vaše rodina se může rozšířit. Někdo si najde nového partnera, uzavře manželství nebo zjistí, že čeká dítě. A je také možné, že vaše rodinné vztahy potřebují pořádnou revizi a uzdravení. Týkat se to může nejenom hlavní, ale i takzvané širší rodiny. Runa naznačuje i dědictví nebo nákup aktiva, ze kterého budou mít prospěch všichni. V úvahu přichází nákup nemovitosti.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Podle runy Teiwaz, všechno, co se teď děje, má pro váš život zásadní význam. Součástí vašeho aktuálního bytí je dobrodružství, silné emoce a významné události. Osobní i profesní vztahy jsou takové, jaké by měly být. Pokračujte v nich, jelikož kladně přispějí k vašemu osudu. Rozhodně v cestě do cíle vytrvejte. Občas je překážek víc, než je milé, ale není důvod to vzdávat. Buďte trpěliví a vše se v dobré obrátí.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Podle runy Raidhuz se před vámi objeví překážky. Ale pozor, není to o tom, že by vám někdo házel klacky pod nohy. Důkladně rozeberte okolnosti každé takové situace a snažte se je pochopit. Nakonec totiž zjistíte, skutečné překážky se dějí přímo na vaší straně. Vy jste jediní, kdo vás blokuje. Vymaňte se ze všech vzorců, které vás drží na místě, ubližují vám a které vám nedovolují být šťastní. Možná je to o strachu z dětství nebo možná o špatně nastaveném způsobu myšlení. Nebo možná chyba z minulosti, která utnula vaši snahu věci měnit. Buďte k sobě upřímní a uspějete.

