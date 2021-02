Tetování ruských kriminálníků vypráví příběhy. Tělo slouží jako kniha trestů

Dnešní stereotypy ohledně tetování mnohdy pocházejí z dlouholeté vězeňské tradice těchto původně černobílých obrázků. Hlavně pod ruskými vlastnoručně vytetovanými motivy se skrývá daleko víc, než by si zpočátku člověk myslel. Tetování je ukazatelem jakéhosi symbolického komunikačního systému a často je spojeno s gangy, hierarchií a celou sítí dalších významů.

Vězni v bývalém Sovětském svazu neměli tetování z důvodu estetiky. Každý obrázek nesl hluboký význam a co víc, ukazujoval jejich příslušnost ke skupině. Ať už k nějakému konkrétnímu gangu, nebo ke komunitě přímo ve vězení. Tatování vyjadřují dodnes také minulost vězňů, čím vším si prošli a co je jejich neodmyslitelnou součástí. Pouhým pohledem na složitý motiv dokážeme popsat konkrétní informace o soukromém životě zločince. Mimo to se konkrétně na počátku 30. let rozšířilo pojetí obrázků jakožto ukazatelů postavení v hierarchii vězeňského systému.

V ruském kriminálním či vězeňském žargonu je celá sada tetování známá jako „frak s dekoracemi“. Zajímavostí je, že i přes masové vpichování inkoustu do kůže je tato činnost ve věznicích zakázána a tatéry stíhají a přísně trestají.

Člověk si musí tetování, které o něm něco vypovídá, zasloužit. Pokud tak neudělá, musí počítat s hrozbou násilného odstranění. Aby se vězni mohli nechat potetovat, museli se postavit proti autoritě, ať už vevnitř či vně vězení. Platí to zejména pro motivy, jež mají vzbuzovat úctu. Např. hvězdy na kolenou značí význam Nikdy si neklekám na kolena. Obecně hvězdy jsou pak znamením vyšší hodnosti vězně. (Zdroj: www.inkedcartel.com)

Existuje množství motivů, které mají hned několik hlavních významů. Například brouk či pavouk znamená, že člověk většinu života strávil ve vězení. Krom toho může tento obrázek znamenat, že je člověk hbitý a dokáže se vynalézavě vyhnout detekci. Speciálně pavouk v pavučině je známkou zločinné cesty jednotlivce. Pokud leze pavouk po rameni, znamená to, že je člověk aktivním zlodějem. Pokud se plazí směrem dolů, už skončil s kriminálním životem. Karty, nůž či žena pak mají souhrnný význam který říká To je to, co máme rádi a zároveň nás to zabíjí.

Často opakovaný symbol tygra upozorňuje na agresivitu nositele proti institucím. Monstrum, které zatíná zuby, označuje přímo „cenění zubů“ vůči autoritě či policii. (Zdroj:www.theguardian.com)

Když už motivy přímo nevystupují proti nadřazeným složkám, tak je alespoň zesměšňují. Patří k nim vytetované medaile, které mají shazovat úřady.

Nejčastějším místem pro ruské vězeňské tetování bývá střed hrudníku. Tam se většinou umisťují náboženské motivy. Místo může zabírat Ježíš na kříži či kostely a jiné křesťanské symboly. Vesměs jsou brány jako symbol bratrství.

Některá tetování jsou vskutku explicitní. Například žena na hranici či žena u rakve znamená, že zločin byl spáchán právě kvůli zástupkyni něžného pohlaví. Řetězy a strážné věže pak popisují příběh utrpení a násilí způsobené vězeňskou institucí či přímo režimem.

Zvláště pak ikonické ruské tetování - katedrály s nějakým určitým počtem věží - zobrazují, kolik trestů už si jedinec odseděl. Náramek na ruce pak znamená více než pětiletý trest. Velmi častým motivem je také květina, růže či tulipán, omotaná ostnatým drátem. Jsou to symboly jedincova odsouzení ještě před 18. rokem. (Zdroj:www.corrections1.com)

Zajímavý je význam tetování s motivem sovětských vůdců Lenina a Stalina. Vězni věřili, že se vytetováním jejich podobizen vyhnou popravčí četě. Ta by přece nikdy nestřílela na své vůdce. Místo toho však byli popravováni ranou do zátylku.