Nejhorší scénář: Co by se stalo, kdyby Rusko bombardovalo Černobyl?

Černobylská elektrárna

Černobyl se již zapsal do hlavy nás všech v souvislosti s katastrofou, která se na konci dubna roku 1986 v jaderné elektrárně stala. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu však problém znovu ožívá, jelikož ruská vojska obsadila Černobyl, kde se stále nachází jaderný odpad, který by mohl ohrozit okolí. Co by se stalo, kdyby byl areál elektrárny s nebezpečným odpadem bombardován?