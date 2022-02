Na Sibiři jsou obří megalitické stavby. Vědci neví, jak vznikly, a kdo je stavěl

Na Sibiři stojí obří megalitické stavby.

Gigantické žulové stěny se nacházejí na hoře Šoria v jižní Sibiři. Jejich povrch je tak dokonale hladký, že vypadají jako opracované bájnými obry. Jsou tyto megalitické ruiny pozůstatkem pokročilejší civilizace?

V březnu roku 2014 byly na ruské hoře Soria objeveny obrovské kamenné věže tyčící se do výšky až 40 m. Skládají se ze žulových bloků a tvoří tak jakousi gigantickou stěnu. Kameny do sebe dokonale zapadají. Mají pravé úhly, ostré rohy a hladký povrch. Podle odhadů váží až 3000 tun. Právě jejich dokonalost nedává spát jak záhadalogům, tak archeologům a geologům.

Ruské megality

Poprvé tyto megalitické stavby vyfotografoval ruský spisovatel, cestovatel, biolog, antropolog a záhadolog Georgij Sidorov při expedici do jižní Sibiře. Fotografie obletěla svět. Na první pohled totiž objekty vypadají, jako by je postavili neznámí obři.

Vědci s nimi začali porovnávat nejznámější opracované kameny, které se zatím objevily. Kamenné kvádry, z nichž jsou postaveny egyptské pyramidy, váží v průměru okolo tří tun. Stále se zatím stoprocentně neví, jak je staří Egypťané tvořili a jak z nich stavěli. Další obrovský opracovaný kámen byl objeven v libanonském Baalbeku. Na délku má 19,5 metru, na výšku 5,5 a na šířku šest metrů. Jeho hmotnost se odhaduje na 1650 tun. To je téměř o polovinu méně něž kameny na Sibiři. Opět se neví, jak se s ním hýbalo. Co jsou tedy ruské megality zač?

Dávná civilizace nebo mimozemšťané

Byly ruiny skládačkou pro mytologické Kyklopi, postavili je mimozemšťané nebo se použila nějaká antigravitační technologie? Záhadologové jsou přesvědčení, že poslední varianta je správná. Když na místo dorazila další expedice s geology, střelky kompasů se začaly od megalitů odklánět. Zdá se, jako by vysílaly negativní geomagnetické pole. Právě to poukazuje na to, že se v oblasti nachází neznámá antigravitační síla, díky které se megalitická stěna postavila.

Vyhlídka na Popově skále.Zdroj: Profimedia.cz

Vědci jsou však opačného názoru. Stěny s kamennými bloky jsou úchvatným dílem přírody a výsledkem dlouholetých geologických procesů, jako je zvětrávání půdy, tektonická aktivity či tlak. Na horu také působila podzemní voda a vytlačování hornin na povrch. Má se jednat o skalní útvary typu tor. Ty jsou definovány jako „izolované skály čnící z terénu, jež sou vytvořené dlouhodobým procesem erozně-denudačního zvětrávání." V České republice je najdeme pod názvy Dívčí kameny, Mužské kameny, Ořešník, Paličník nebo Popova skála.

