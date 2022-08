Ztracený poklad carů: Stovky tun ukradeného zlata se možná nachází v Praze

Alexander Kolčak

Foto: Neznámý, Creative Commons, Public Domain

Slyšeli jste někdy o pokladu admirála Kolčaka? Jedná se o stovky tun ruského zlata, které by se mohlo podle některých informací nacházet právě v Praze. 500 tun ryzího zlata bylo během 1. světové války vyvezeno do kazaňské pobočky Ruské banky, spolu se značným množstvím platiny, stříbra, šperků a cizí měny… Ale pak se po vypuknutí bolševické revoluce celý tento obrovský poklad dostal do rukou admirála Kolčaka. Když jej Rudí získali konečně zpět, třetina pokladu chyběla…