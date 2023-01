Zdroj: AnonymousUnknown author, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Ačkoliv je krása relativní pojem, v pojetí královen krásy je tomu jinak. Ty krásné zkrátka jsou. Důkazem jsou i nádherné staré fotografie první české miss z roku 1910. Tehdy Růžena Brožová okouzlila celou Evropu.

A ačkoliv je to už více než 100 let, kdy byla první česká miss zvolena, její krása nelze na fotografiích přehlédnout ani dnes.

Nádherné staré fotografie první české miss z roku 1910

Soutěže krásy, ve kterých se tradičně utkávají nejkrásnější dívky dané země nebo třeba celé planety mají v každé zemi svou pevnou tradici. Přesto se rok co rok mění nejen samotný průběh soutěže, ale třeba i název nebo kritéria.

Jedno však zůstává stále stejné. Jde o to zvolit tu nejkrásnější dívku, která se do soutěže přihlásí a bude pak svou zem také reprezentovat. Je hezké sledovat, jak se pojetí této soutěže vyvíjí, tj. jaké je dnes a jaké bylo v poměrně vzdálené historii.

Když se před 111 lety volila první česká královna krásy, nesla soutěž název, který bychom si možná měli osvojit i dnes. Tehdy šlo o Ideální dívku Čech. A za tímto ideálem, rozhodně nečekejte to, co ideál krásy reprezentuje dnes.

Před více než 100 lety měla tato soutěž zcela jiné požadavky. Pro někoho možná málo přísné, pro druhého však naprosto ideální. Vždyť šlo skutečně o to, najít tu nejideálnější dívku Čech. Modelky nebyly hubené a už vůbec ne vychrtlé, nebyly namalované tak, aby je pak bez make-upu nikdo nepoznal a tu, která vyhrála, nečekala ani zlatá korunka. Přesto vyhrála dívka, která jednoznačně krásná byla.

Růžena Brožová okouzlila celou Evropu

A také ve své době slavila patřičný úspěch. První českou miss neboli Ideální dívkou Čech se před 111 lety stala Růžena Brožová. Ta o účasti v soutěži dlouho snila a jak je vidět, také se jí splnil.

Růžena Brožová byla krásná jemná dívka, která však neokouzlila pouze "svůj" lid. Poté, co se stala nejkrásnější dívkou Čech a zprávy o jejím vítězství obletěly celý svět, se do ní zamilovaly i jiné národy, například Francouzi. Ti s důvtipem říkali, že Růžena je dívka "z divoké země".

Nutno podotknout, že tato kráska neměla jen krásné fotografie, krásná byla také ve skutečnosti. A tak stanula na pomyslných prknech, co znamenají svět, aby se stala nejkrásnější dívkou země, ve které žila. Umění měla v krvi. Její rodiče byli ochotníci, kteří cestovali s kočovnou společností. Byl to právě jejich otec, kdo Růženu do soutěže krásy přihlásil. Zjevně věděl, jak krásnou dceru má doma.

Tehdejší volba miss nebyla jiná je v pojetí ženské krásy. Odlišovala se také v tom, jak probíhalo takové zvolení: Na základě zaslaných fotografií. Ty se zasílaly do Paříže, kde následně porota vybrala dívku, která jejich kritériím odpovídala nejvíce.

A jistě vybrali správně. Růžena Brožová byla doslova a do písmene prototypem krásy. Nejen té tehdejší. Jistě by i dnes, mnoho desítek let poté, našla spousty obdivovatelů.

Růženin otec přihlásil svou dceru do Ideální dívky Čech na základě inzerátu, který objevil v novinách. Když ho zahlédl, ani na okamžik nezaváhal, a to i přesto, že jako herec - ochotník neustále jezdil z místa na místo.

