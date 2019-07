Vzpomínka na Helenu Růžičkovou: Rozdávala radost, sama trpěla obrovským strachem

Fenomenální herečka, která rozdávala úsměvy. Přesně tak si pamatujeme legendární Helenu Růžičkovou (†67). Málokdo ale ví, že to komediální hvězda neměla v životě vůbec lehké. Kromě lásky manžela ji totiž životem provázel i jeden velký, nekonečný strach.

Každý den se budíte s tím, že dneska se to může stát. Že nepomůžete, nebudete moct… že kvůli vám zemře vaše dítě. Hrůza. Přesně s tímto pocitem žila dlouhá léta legenda české komedie Helena Růžičková. Její syn Jiří měl totiž už od svého útlého dětství velké zdravotní problémy. Tak velké, že se Helena musela bát o jeho život neustále. Ale ještě než do života významné české herečky vstoupil nekonečný strach o zdraví syna, prožila Růžičková své velké štestí v lásce.

„Při poslední zkoušce na akademii jsem poznala mladého studenta vyššího ročníku, který mi měl v monologu nahrávat. Z toho sice sešlo, ale i tak jsem osudu vděčná, že jsem na příjimací pohovor na akademii šla. Vždyť právě takhle jsem poznala Jiřího Růžičku. Což je víc, než kdybych byla onu školu úspěšně vystudovala," píše herečka ve své vzpomínkové knize A tak jsem šla životem. „Musím přiznat, že jsem se do Jirky opravdu zamilovala. Přesto, že měl šikmé oči jako Číňan," dodává s humorem sobě vlastním, protože jinak to snad ani neuměla.

Po svatbě přišla drsná rána osudu

Netrvalo dlouho, a zamilovaný pár přišel na to, že spolu chce zůstat už napořád. „S Jirkou jsme se rozhodli, že se vezmeme. Na svatbu nám šla celá jeho třída. Nejprve jsme měli svatbu na úřadě ve Vodičkově ulici. To nám byla za svědka maminka Jiřiny Bohdalové a Jiřiny manžel inženýr Staš," vykládá Růžičková.

„Potom byla svatba v kostele, ale to už inženýra Staše odvedla vojenská hlídka, protože byl v té době na vojně, přijel vojenským autem a bohužel ho zapomněl zamknout. Takže svědčila Jiřina. Když jsme vycházeli po obřadu z kostela, moje spolužačky udělaly špalír. Všechny byly přesvědčené, že se za rok budu rozvádět," přiznala herečka, která nakonec se svým manželem zůstala až do konce jeho života.

Růžičková nedostudovala akademii múzických umění, a tak krátce po narození syna musela nastoupit do práce. Právě v té době se její život změnil. V té době do něj vstoupil strach. „Dokončila jsem školu, byla jsem vdaná. Musela jsem nastoupit do zdravotního střediska v Revoluční ulici. Opravdu musela, protože právě proto mi náš socialismus budující stát umožnil dosáhnout vzdělání. Měla jsem už malého Jirku – ten se narodil 18. ledna 1956. Mateřská dovolená byla jen tři měsíce, pak musel Jirka do jeslí. Tam chytil černý kašel, vyvinulo se to v astma a celá léta s tím měl problémy," vzpomínala kultovní Škopková z komedií Slunce, seno.

Malý Jiří stále trpěl

Pak se s manželem na čas přestěhovali do Příbrami. Růžičkové s péčí o syna tehdy pomáhala její maminka. Ovšem herečce se ve městě příliš nelíbilo. Kvůli špatnému ovzduší tam její malý Jirka měl často problémy. „Byla jsem docela ráda, že se vracíme do Prahy. V Příbrami se v tu dobu hodně stavělo. Všude byl díky tomu prach a malý Jirka měl alergické astma. Dostával jeden záchvat za druhým," píše herečka ve své knize s tím, že v té době byla velmi šťastná, že se vrací s rodinou bydlet zpět do metropole.

„Ještě než jsme se stačili přestěhovat, měl malý Jirka opravdu velice silný astmatický záchvat. Dusil se. Přijela pohotovost, doktor mu pomohl, ale potom mi vysvětloval: ‚Paní Růžičková, kdyby se něco takového opakovalo a chlapec se dusil, musíte mu proříznout krk, a udělat tak otvor. Jinak by se mohl udusit dřív, než by přijela pomoc.' Netušila jsem, že náš malý chlapec v postýlce všechno vnímá," popisuje komediální legenda chvíle, které málem vedly k děsivé tragédii.

Návrat s příchutí smrti

„Když jsme se vrátili do Prahy, zase jsme všichni bydleli v našich dvou místnostech. Zrovna trvalo období, kdy se vlivem politických událostí zmenšil. Opět jsme byt rozdělili demarkační čárou na víc místností. Maminka s malým spala v ‚dětském pokojíčku'. Odpoledne byli společně na procházce a v zahradnictví koupili krásné květiny. Malý Jirka se vykoupal, květiny byly ve váze na klavíru kousek od jeho postýlky. V noci dostal alergický záchvat a začal se dusit. To způsobily ony krásné květiny," popisuje nakonec herečka chvíle, které vedly k jejímu celoživotnímu strachu o dítě.