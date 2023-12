Kdo by neměl rád dobrou empanadu nebo plněný rohlík? Jenže někdo musí nejprve udělat těsto. S trochou zkušeností v kuchyni a troubou není výroba těsta zas tak složitá. Ale co když existuje ještě jednodušší, jak těsto připravit?

Těsto snadno a rychle

Nyní si konečně můžete vyrobit pečivo či empanadu, aniž byste museli zapínat troubu. Vše začíná na pánvi a s trochou vody. Konkrétně asi 600 ml vody (zhruba 3 sklenice) a dvěmi lžícemi oleje do pánve.

Dále budete potřebovat 1 lžičku soli a 2 sklenice mouky. Jakmile se voda dostane do bodu varu, přidejte k ní požadované množství mouky, olej a sůl. Ztlumte teplotu a za stálého míchání dál vařte.

Vařte do té doby, než z celé směsi nevznikne pevná struktura připomínající těsto. To následně vyjměte z pánve a nechte vychladnout. Za pomoci rukou s ním manipulujte a zkoušejte jeho pevnost. Toto těsto se přece jen bude něčím plnit. Je tedy potřeba se ujistit, že to zvládne!

Vychladlé těsto přibližně 2 minuty hnětejte a formujte do pevnějšího stavu. Pak se s ním bude dobře pracovat. Takže tento krok rozhodně nepodceňujte. Navíc dobře zpracované těsto bude i lépe chutnat.

Jakmile máte těsto hotové, vložte ho do misky a nechte 5 minut odpočívat. Mezitím si připravte směs, kterou budete pečivo či empanady plnit. Ačkoliv se tyto pšeničné kapsičky plní nejčastěji masem, kreativitě se meze nekladou.

Chutné empanady

V samostatné míse si připravte 1 misku odtučněného sýra a jednu malou - nadrobno - nasekanou cibuli. Tím to však nekončí. K odtučněnému sýru a cibuli můžete přidat cokoliv, co máte rádi. Ať už je to petrželka nebo chilli papričky.

Nasyp mouku do vroucí vody a okamžitě bude chutnat!

Zdroj: Youtube

Smíchejte v míse vše dohromady a nechte vzniklou směs chvilku odpočívat. Mezitím se vraťte k těstu. Pokapejte si dlaně několika kapkami oleje a vytvářejte z těsta malé kuličky. Ty pak za pomoci polévkové lžíce vytvarujte na rovnoměrné placičky, které naplníte směsí sýra a cibule.

Ze vzniklé směsi byste měli vytvořit přibližně 6 kousků plněného těsta ve tvaru půlměsíce. A jak pokračovat dál? Samozřejmě za použití pánve. Do pánve přidejte trochu oleje, rozehřejte na teplotu potřebnou pro smažení.

Poté všechny taštičky vložte do pánve a uberte teplotu. Pomalu smažte. Jakmile se jedna strana empanady zbarví do zlatohněda, otočte a stejný postup opakujte na druhé straně. Pak empanady vyjměte a položte na ubrousek, abyste se zbavili přebytečného oleje.

Tyto empanady budou nejen chutné, ale pro žaludek i lépe stravitelné. Důvodem je škrob, který se horkou vodou změní v lépe stravitelné želé. Tato technika výroby těsta se hojně využívá v celé Asii. Při tomto procesu se mouka uvaří a škrob získá konzistenci želé. Vzniklé pečivo je měkké, chutné a vláčné. Dobrou chuť!

www.peknevypecenyblog.cz, www.quora.com, thebreadmaiden.blogspot.com