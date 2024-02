Vzhledem k tomu, že značná část populace bojuje s nespavostí, nebyla snaha o kvalitní spánek nikdy kritičtější. Stres, životní návyky a modré světlo z našich přístrojů přispívají k poruchám spánku, což vede k nesčetným zdravotním problémům. Chcete poznat trik, jak usnout do minuty?

Tento geniální trik, který ovládl internet, vám poradí. A pokud ho ještě spojíte s dalšími doporučeními, budete spát jako miminko.

Zlepšení spánkové hygieny prostřednictvím důsledného dodržování spánkového režimu a snížení expozice modrému světlu před spaním jsou základními kroky k lepšímu spánku.

Začlenění vědomých praktik pro klidné noci

Mindfulness a relaxační techniky získávají na popularitě díky svému pozitivnímu vlivu na kvalitu spánku. Zejména metoda 4-7-8 slibně pomáhá zklidnit mysl a připravit tělo na spánek.

Dýchací metoda 4-7-8, která se stala hitem internetu mezi nespavci, slibuje, že vás během pouhých 60 sekund přenese do říše snů. Tato technika kombinuje řízené dýchání s meditativním stavem a pomáhá uvolnit mysl i tělo, takže je účinnou předehrou ke spánku.

Tento jednoduchý, ale účinný postup zahrnuje čtyřvteřinové nadechnutí, sedmisekundové zadržení dechu a osmivteřinové pomalé vydechnutí, což podporuje stav uvolnění, který je příznivý pro spánek.

Podívejte se na toto video, které nabízí také návod na rychlé usnutí:

Hit internetu – jak to udělat?

Chcete-li usnout do jedné minuty, doporučuje se technika dýchání 4-7-8. Tato metoda spočívá v nádechu po dobu 4 sekund, zadržení dechu na 7 sekund a výdechu po dobu 8 sekund.

Tip, jak usnout do minuty:

Toto cvičení vám pomůže zklidnit mysl a připravit tělo na spánek. Kromě toho může schopnost rychle usnout výrazně zlepšit dodržování spánkové hygieny, jako je konzistentní spánkový režim, omezení vystavení modrému světlu před spaním a vyhýbání se sladkým svačinám nebo velkým jídlům ve večerních hodinách.

Celostní přístup k hygieně spánku

Kromě dechových technik hraje v boji proti nespavosti zásadní roli i řešení stravovacích návyků, fyzické aktivity a kvality prostředí, ve kterém spíte.

K lepšímu spánku může přispět i zajištění dostatečné hydratace během dne a výběr správné matrace.

Cesta k lepšímu spánku

Není to jednoduché a s přibývajícím věkem, anebo když máte starosti, je spánek skutečný dar. Je proto dobré si spánkovou rutinu začlenit do života co nejdříve, protože věřte, že vaše tělo to jednou skutečně ocení.

Cesta k překonání nespavosti a dosažení klidného spánku je holistická a zahrnuje změny životního stylu, postupy vědomé pozornosti a úpravy prostředí. Dechová metoda 4-7-8 je jen jedním z dílků skládačky, která nabízí jednoduchý, ale účinný nástroj, jenž pomáhá zklidnit mysl a usnadnit usínání.

Vyzkoušejte to.

