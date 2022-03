Jak žili rytíři ve středověku: K chudým se chovali strašně, obzvláště k ženám

Jaký byl život středověkého rytíře?

Foto: alessandro guerriero / Shutterstock.com

Představa středověkého rytíře coby galantního k dámám a šlechetného srdcem i činy se pravděpodobně velmi liší od reality. To, jak rytíře vidíme my, je zřejmě poznamenáno mnoha mýty hollywoodských filmů. Každodenní den i život středověkého rytíře ale vypadal velice odlišně. A rozhodně to nemělo se vznešeností ani šlechetností mnoho společného.