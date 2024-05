S čerty nejsou žerty je jednou z nejoblíbenějších českých pohádek, kterou jsme všichni viděli snad tisíckrát. A to díky skvělému scénáři, obsazení hvězdnými herci i srdečnému humoru. Ty nejlepší scény a hlášky jako „Spadlo ti to, Máchale,“ si pamatuje už několik generací diváků.

Na svou dobu se tehdy při natáčení použilo mnoho kreativních filmových triků. Režisér Hynek Bočan stvořil nezapomenutelnou kultovní pohádku, ve které excelovali ti nejlepší čeští herci, jako Ondřej Vetchý, Vladimír Dlouhý, nebo Petr Nárožný. Vnímaví fanoušci si ale všimnou několika chyb.

Speciální efekty

O skvělou hudbu se postaralo duo Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Pyrotechnické efekty přijela dokonce na natáčení pomoci vytvářet česká armáda, protože specialisté z Barrandovských studií byli v té době velmi zaneprázdněni.

Vojáci tam vymysleli plamenomety i jiné vychytávky, které ve finále vypadají perfektně. Údajně musel štáb po několika nehodách na natáčení požádat o hasičský dohled a výpomoc. Během natáčení byla na místě v pohotovosti i sanitka.

Co tvůrcům uniklo

Pokud jste pozornými diváky, mohli jste si všimnout hned několika chyb, které se v pohádce objevují. Některé detaily tvůrcům unikly, a tak bude v pohádce už navždy pár logických a historických chyb. Tohle filmaři nevychytali.

1. Zapomenutý meč

Ve scéně, kdy hlavní pohádkový hrdina Petr Máchal najde vlka, mu chce uříznout ocas a hledá, čím to provede. Všimne si dýky vystavené na zdi a tu nakonec použije. Po celou dobu má ale za opaskem meč. Bystrý divák si položí otázku, proč nepoužije právě meč.

2. Zbloudilý magnet

Václav Vydra ztvárnil v pohádce vystrašeného prince, který má v jedné ze scén ve své levé botě schovaný magnetický kámen z magnetové hory. Právě tím si měl přitáhnout zlaté jablko. To se ale nějakým nedopatřením přichytilo naopak k jeho pravé noze.

3. Falešná stěna

Ve slavné napínavé scéně si přicházejí královští biřicové pro hlavního hrdinu Petra do babiččina domku. Ten však před nimi utíká. Pochopové ho pronásledují na půdu, ale když běží kolem stěny nalevo, je vidět, že je nešikovně uměle vytvořena, navíc z textilu, nebo jiného lehkého materiálu, protože se při dotyku zavlní jako látka.

4. Žaluzie v oknech

Nejfatálnější chybou jsou pravděpodobně žaluzie v oknech, nad kterými se všímaví diváci pozastaví ve scéně v kasárnách. Při vojenské přehlídce před kasárnami, lze postřehnout v oknech moderní zatmívací vychytávku. Do pohádkové doby tohle určitě nepatří, leda že by to byla čertovina.

5. Cestující římsa

V romantické scéně přináší zamilovaná princezna Adélka svému zavřenému Petrovi k oknu žaláře uzlíček s jídlem. Když mu uzlík předává, má hlavu v úrovni okna, ale když mu zpívá svou písničku, najednou můžeme vidět, že okenní římsu má princezna nad hlavou.

6. Šperkovnice měnící barvu

Na zámku se odehrává scéna, ve které přijíždí kníže kočárem a podává Ondřejovi Vetchému, který hraje Janka, červenou šperkovnici. Poté v následující scéně, ale princezně Angelině ukazuje kníže šperky schované v černé šperkovnici.

7. Stopy pneumatik na cestě

Ve scéně, ve které Petr Máchal odvážně zastaví řítící se kočár s vystrašenými princeznami, je vidět na cestě otisk pneumatik od auta. V detailu si můžeme všimnout hlíny, která je doslova rozježděná auty, což jistě do dobové pohádky nepatří.

8. Rytíř ze vsi

Mnoho bystrých diváků si klade logickou otázku, jak je možné, že prostý vesnický kluk zachází s mečem jako zkušený rytíř. Petr Máchal totiž při svém zatýkání u babičky celkem sebevědomě ovládá šerm, což by se obyčejný mladík ze mlýna naučil kde?

9. Kocour nebo vlk?

V jedné ze scén pohádky čert Janek tvrdí, že na vlastní uši slyšel mluvit správce a kaprála. Poslouchal je ale jako černý kocour. V té době měl ale Janek čertovskou hodnost vlka, logicky by se měl tedy proměňovat právě v něj, ne v kocoura.

10. Dobrého nepálí?

Ve scénce v kuchyni dává kuchtík do velkého hrnce na ohni slepici. Dá se předpokládat, že voda v hrnci je vroucí, protože potom správce, kterého geniálně ztvárnil Viktor Preiss, vytahuje slípku úplně spařenou bez peří. Vyndavá ji ovšem úplně holýma rukama. To se neopařil?

