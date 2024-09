Externí autor 10. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Robert De Niro je nezničitelný. Nejen, že ve svém věku stále pracuje a plánuje další a další role. Rozšířil také svou rodinu. Loni se mu tak narodila dcera, která je jeho již sedmým potomkem. Jeho partnerka je velmi pohledná žena.

Řada lidí by nejspíš ve věku Roberta De Nira byla ráda, že jim ještě vůbec slouží zdraví. Na ženy a na plození dětí by ani nepomysleli. V jeho případě to ale neplatí, protože se stále cítí duchem mladý.

„Člověka v životě potká leccos, co neplánuje. Musíte být vždy připravení na cokoliv. Já jsem připravený na všechno, co mi život předhodí,” vysvětlil pro magazín People svou životní filozofii herec.

Ani ve třiaosmdesáti letech tak nemá v dohledné době v plánu odejít do důchodu. Práce ho stále velice baví, přesto by ale jednu věc rád změnil. Nelíbí se mu totiž, že nemá příliš mnoho času, který by mohl strávit se svou rodinou.

close info Profimedia zoom_in Tiffany Chenová je velmi pohledná.

Jeho současná partnerka se jmenuje Tiffany Chenová se živí jako instruktorka bojových umění. Se založením rodiny si pospíšili, protože spolu nejsou ještě ani tři roky a jejich dcera, která se jmenuje Gia, již oslavila první narozeniny.

Otcovskou roli si Robert De Niro velice užívá a dítě je pro něj velkou motivací, aby se snažil udržet při síle, dokud to bude jen trochu možné. Vzhledem k jeho věku je totiž jasné, že jejich společný čas je omezený.

„Gia je nesmírně roztomilá a krásná. Kdykoliv se na ni podívám, na ničem jiném mi nezáleží. Dělá mi velkou radost a jsem šťastný, že ji mám a mohu s ní trávit čas,” rozněžnil se populární herec.

Vážné zdravotní komplikace po porodu

Šest starších potomků má Robert De Niro se třemi různými ženami. Mezi jeho potomky jsou přitom velké věkové rozdíly. Nejstarší sourozenec malé Gii je totiž o celých jednapadesát let starší.

Porod holčičky byl pro Tiffany Chenovou velmi těžký. Bezprostředně po něm se totiž potýkala s velmi nepříjemnými zdravotními komplikacemi, kvůli kterým jí ochrnul obličej.

„Když mě pustili domů, začala jsem mít pocit, jako by byl můj jazyk nějaký divný. Trochu mě brněl, začal být trochu necitlivý. Potom jsem si uvědomila, že mám prostě divný pocit v celém obličeji. Nevěděla jsem, co to je, prostě mi bylo divně,” popsala svou zkušenost v rozhovoru pro CBS Morning.

Obrna byla naštěstí dočasná

„Týden po porodu to na mě všechno dolehlo a já zavolala svému lékaři. Snažila jsem se jíst. Chtěla jsem si dát do pusy vidličku s jídlem a všechno ze mě vyletělo. Nemohla jsem sníst nic,” dodala.

Kvůli svému zdravotnímu stavu musela být hospitalizována. Lékaři jí diagnostikovali Bellovu obrnu, což je poměrně vzácná komplikace, při které dochází k náhlé slabosti svalů na jedné polovině obličeje. Naštěstí je ale tento stav obvykle dočasný.

