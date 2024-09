Externí autor 12. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Jana Švandová v létě oslavila sedmasedmdesáté narozeniny. I tři roky před osmdesátkou září. Populární herečka byla po právu označována za krásnou a elegantní ženu už od svého mladí. Důkazem toho jsou dobové fotografie.

Švandová byla ukázkovou kráskou po celý svůj život. Už na fotografiích ze školní let byla opravdovou krasavicí. Svůj půvab si udržela dodnes.

Za svůj perfektní vzhled vděčí především pravidelné péči o sebe. Na pleť používá kvalitní krémy, ráda chodí plavat a hraje také golf. Dopřává si i kvalitní stravu a pití. Netají se tím, že miluje víno.

Stále v zápřahu

I kvůli svému půvabu si Švandová na nedostatek práce nemůže stěžovat. „Mám spoustu hezké práce. Dodělávám seriál Věčně mladí s panem režisérem Hřebejkem na Slovensku, do toho točím druhou sérii velmi úspěšného seriálu Sex O'Clock pro Voyo, to mě velmi baví, pracuji s mladými lidmi a je to strašně fajn,“ pochlubila se pro Novinky.

Ze svého věku si nic nedělá. Je to pro ni jen číslo. „Já, když si vzpomenu na své mládí, a někdo mi řekl, že je mu přes sedmdesát, tak to pro mě byl už nezajímavý člověk. Mně moje teta, která v padesáti oslepla, říkávala, že každý věk je krásný a je jen na tobě, jak si ho užíváš,“ prozradila.

Jana Švandová patřila mezi nejkrásnější české herečky už od začátku své kariéry.

Dokonalé geny

Za krásu Jany Švandové mohou zcela jistě z části i geny. Půvabná herečka se několikrát ve společnosti pochlubila i svou sestrou Jitkou. Jana a její sestra Jitka vypadají, jako kdyby si z oka vypadly.

Čas od času spolu dámy vyrazí na různé premiéry. Obě vždy hýří energií a neustále všem ukazují svůj obrovský úsměv na tváři.

„Být pozitivní, nenechat se od ničeho odradit, být zdravá a mít příjemnou práci. Také je důležité mít kolem sebe fajn lidi, rodinu a dobré přátele,“ prozradila pro web Život v Česku Švandová svůj recept na věčné mládí.

Sestra Jany Švandové se také pohybuje v uměleckém světě. „Učím dramatický kroužek na Základní umělecké škole na Proseku, věnuji se loutkám a také trochu dabingu,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Herečkou náhodou

Jana Švandová jako mladá chtěla studovat archeologii. Na školu se ovšem nedostala. K herectví ji dovedla přirozená cesta. Už v útlém věku zamířila do Černého divadla Jiřího Srnce, poté její kroky následovaly až na prestižní JAMU.

Spolužáci půvabné blondýnky byli Bolek Polívka, Karel Heřmánek a Eliška Balzerová. Jednalo se tak o opravdu silný ročník. Po studiu získala Švandová půlroční studijní pobyt v Paříži.

I tam se kráska z České republiky prosadila. Po boku francouzského šansoniéra Charlese Aznavoura si zahrála hlavní roli ve francouzském filmu Angelina.

