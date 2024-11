Externí autor 10. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Michaela Badinková patří mezi naše oblíbené herečky, lidé si ji pamatují hlavně ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.. Míša je šťastná jak v soukromém životě, tak v tom osobním, i když na svatbu ani po 20 letech nedošlo. Kdo je vlastně muž jejího života?

Michaela Badinková je nejenom nadaná, ale také velmi půvabná herečka, která pochází původem ze Slovenska a její velkou kamarádkou je Zuzana Norisová. Obě dvě herečky bok po boku vyrůstaly prakticky jako sestry. Narodily se pouze den od sebe a „znají“ se takřka od porodnice.

Matka měst jí k srdci přirostla postupně

Od malička se spolu kamarádily. Chodily spolu na balet, měly spoustu společných zájmů a v jednu dobu spolu dokonce bydlely v Bratislavě. Míša Badinková po přestěhování z Bratislavy do Prahy, neměla hlavní město Česka vůbec ráda. Postupem času si Prahu ale zamilovala.

„V Praze se mi vůbec nelíbilo, ale dostala jsem po ukončení konzervatoře v Bratislavě nabídku na muzikál Pomáda a to mě lákalo,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.cz. Hned po škole měla velké plány, ale představovala si to příliš naivně. „V herectví můžete umět, ale omyl je, pokud si myslíte, že je to jako u jiných profesí. Tady se opravdu velmi rychle zapomíná a fungují zde naprosto jiné priority," podotkla.

Míša Badinková působila například v Divadle na Fidlovačce a byla nominována na cenu Thálie za Millie Dillmount v Hledá se muž. Zn. Bohatý! Čeští diváci Badinkovou znají především z nekonečného seriálu Ulice a Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila doktorku Alenu Mázlovou.

Být pohledná? To jistá výhoda je

Podle Míši Badinkové je pro herce vlastně hrozně důležité mít štěstí. „Mít v branži kontakty je polovina úspěchu. Můžete být dobrá, zajímavá nebo dokonce skvělá, ale záruka úspěchu to určitě není," prozradila. Herečka si moc dobře uvědomuje, že je pohledá a v jistém slova smyslu sama přiznává, že to výhoda může být.

„Myslím si, že jistá výhoda to určitě je. Především v televizi se hodně kouká na vzhled a pro pohlednější herečku bývá určitě snazší získat roli. Bohužel ne vždy je ta krása přirozená. Každá žena by měla umět stárnout a nezačít s prvními vráskami šílet," popsala s tím, že i přesto, že jí je pětačtyřicet, botox a plastická chirurgie nejsou nic pro ni.

„Mně je čtyřicet, botox nemám, ale nikdy neříkej nikdy. Jen by to podle mě mělo být s grácií. Osobně zatím ještě volím přírodní cestu," nebojí se říct nahlas. Co se týče soukromého života, tak i v tom se jí daří, i když je pro některé lidi poměrně netradiční. Míša přes dvacet let žije se známým hercem (Vidět jste jej mohli v seriálu Zdivočelá země, mihnul se v Ulici, zahrál si i v seriálu Atentát.) , se kterým má dvě krásné dcery.

Na svatbu jsme líní

Před dvaceti lety Michaelu Badinkovou a jejího vyvoleného seznámila herecká kolegyně Tereza Kostková. „Bylo to v Blaníku, kde jsem měla představení Miluju tě, ale... Hezký kluk, řekla jsem si. Rozhodně mě zaujal," zavzpomínala Badinková pro deníku Právo na osudové setkání se svojí životní láskou. Byla to láska na první pohled a po prvním oťukávání začali spolu bydlet.

V roce 2011 se jim narodila dcera Evelína a v roce 2014 Emílie. I přesto, že jsou spolu šťastní, tak na svatbu zatím nedošlo. „Vůbec nic proti manželství nemám. Absolutně nic, opravdu! Je to krásná událost v životě lidí a navíc tradice mám velmi ráda. Ctím svatbu jako slavnostní akt. Ale v něčem ho nepotřebuju," vysvětlila Míša s tím, že jsou oba na svatbu tak trochu líní.

Oba dva jsou toho názoru, že svůj vztah nepotřebují nijak zpečeťovat. „Roky plynou a pořád se objevuje něco důležitějšího než svatba. Každá sezona je tak nabitá! Před létem, kdy se těšíme, že budeme mít prázdniny a že pojedeme k moři, začít organizovat svatbu? To ne. Zjišťujeme, že jsme na to líní. Ale ani jeden z nás proti tomu nic nemá, jsme i zasnoubení, prstýnek mám," přiznala Míša Badinková.

Herečka v seriálu Ordinace v růžové zahradě nevěru jako postava zažívala. I když byla ona tou, která podváděla pana doktora Čestmíra Mázla, tak v reálném životě má na nevěru dost vyhraněný názor. „Umím pochopit ženy, které jsou schopné odpustit i něco takového, protože jim nic jiného nezbývá. Každopádně to ale musí být velmi těžké," nechala se slyšet pro Blesk.cz. „Kdyby mi udělal manžel něco podobného, zabila bych ho," dodala. Stále vás nenapadá, kdo je partner Michaely Badinkové? Je to skvělý herec Jan Teplý ml.

