Dlouhou dobu veřejnost vlastně jen mlhavě tušila, že herec Maroš Kramár má z předchozího manželství dospělou dceru. Tamara je talentovaná zpěvačka a protože s otcem dlouhou dobu nežila, nyní si musí vztah znovu vybudovat. Podle všeho je to ale na dobré cestě.

Před lety byl Maroš Kramár ženatý s právničkou Natašou Nikitinovou. V roce 2019 se ale pár rozvedl a krátce poté se herec dal dohromady s manažerkou svého bratislavského bytového divadla Vo veži. Jeho nová partnerka, která je velmi pohledná, se jmenuje Ina Oravcová.

Umělcova exmanželka je matkou Kramárovy dnes třiadvacetileté dcery Tamary, která v současnosti používá mužskou podobu tatínkova příjmení, tedy Kramár. Se svým slavným otcem se ale dívka nevídá příliš často.

Již několik let totiž žije ve Velké Británii, kam se původně vydala studovat vysokou školu. Nyní se tam ale snaží prorazit v hudební branži, přestože původně se ve škole věnovala úplně jinému oboru.

Dlouhou dobu to totiž vypadalo, že umělecký svět Tamaru nechává zcela chladnou. Pro své studium si vybrala velmi náročný, ale zajímavý obor - kognitivní neurovědu. Postupem času si ale uvědomila, že ji to táhne k muzice.

Lásku k hudbě v sobě prý Tamara Kramár objevila teprve poté, co se vydala do Británie. „Chytlo mě to v Brightonu, kde jsme po škole chodívali všichni kamarádi hrát do různých podniků,” vysvětlila dívka v talkshow Show Jana Krause, kde se po boku svého tatínka objevila.

Začít se věnovat hudební tvorbě pro ni bylo v zahraničí mnohem jednodušší, než kdyby se o to pokusila na rodném Slovensku. Tam by ji totiž všichni měli zaškatulkovanou jako dítě celebrity, a mohli by kvůli tomu na ni pohlížet jinak. Oproti tomu v Británii ji nikdo neznal, a tak měla volné pole působnosti. „A méně tlaku. Protože to vlastně nikoho nezajímalo,” svěřila se mladá zpěvačka.

S otcem se musí teprve více poznat

Protože Tamara pendluje mezi Británií a Slovenskem, odkud zase její otec velmi často vyráží za pracovními povinnostmi do Česka, často se stává, že se dlouhou dobu prakticky jen míjejí. „My dva jsme spolu nikdy nebyli týden sami,” přiznala mladá umělkyně.

Z toho důvodu si také před časem naplánovali společnou dovolenou v Egyptě, aby to napravili a mohli jeden druhého lépe poznat. Přece jen vztahy rodičů a dospělých dětí jsou v ledasčem jiné, než v době, kdy potomci byli ještě malí.

Kromě dcery Tamary má Maroš Kramár se svou exmanželkou ještě dva mladší syny, Timura a Marka. Právě pro ně byl rozvod rodičů pochopitelně velmi těžký, protože se v tu dobu nacházeli ve velmi citlivém věku.

Malý Marek prý situaci nejprve vůbec nechtěl přijmout, a tak s ním o tom Maroš Kramár musel dlouze a trpělivě mluvit. Vysvětloval mu, že určitě i řada jeho spolužáků pochází z neúplných rodin a dnes na tom již není nic divného.

„Byl zlatý, když říkal: ‚Právě mně bylo těch spolužáků vždy líto, že mají rozvedené rodiče.‘ To zabolelo,” přiznal herec pro Blesk.

I s ohledem na děti se ale oba dva rozvádějící se partneři snažili, aby mezi sebou nespálili mosty a zachovali dobré vztahy. To se jim podařilo, přátelí se dodnes. Proto pro ně nepředstavuje žádný problém sejít se třeba v restauraci všichni u jednoho stolu jako rodina.

Tamara Kramár má navíc dobrý vztah také s otcovou novou partnerkou Inou Oravcovou. „Dobře spolu vycházíme. My jsme všichni zadobře, vše je v pohodě,” potvrdila s úsměvem dívka.

