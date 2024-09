Externí autor 10. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec a moderátor letos sfoukl na dortu šestaosmdesát svíček. Zářil v nespočtu českých filmů a moderoval oblíbené show. Za svůj život se čtyřikrát oženil. V posledních letech bojuje se svým zdravotním stavem a samotou. O kom je řeč?

Roztomilý kluk z fotografie zářil v těch největších filmových hitech. Objevil se ve filmu Smrt krásných srnců nebo hrál v úspěšném snímku Malý pitaval z velkého města. Mimo to daboval i legendárního Belmonda.

Dětství jako na houpačce

Charismatický herec vyrůstal na Vinohradech. Narodil se ovšem v Buštěhradě. Jeho rodiče tam tehdy byli na dovolené u příbuzných.

Otec populárního herce a moderátora byl vysoce postavený. Pracoval u firmy Baťa. „Ve Florencii udělal nádhernou výlohu s velikonoční tematikou, která sklidila u šéfů firmy velké nadšení, takže mu svěřili práci na vysoké evropské pozici,“ mluvil pyšně o svém otci pro iDnes.cz. „Uměl několik jazyků, byl velice vzdělaný, nechápu, jak se na malé moravské vesnici, odkud pocházel, mohl tak vypracovat,“ dodal na adresu otce.

Po letech života v blahobytu nastala pro celou rodinu velká rána. Živitel rodiny vážně onemocněl a přišel o lukrativní práci. Čtyřčlenná rodina se tak přestěhovala do jednopokojového bytu na Žižkově.

„V té době tam bydlela největší chamraď, s tím, jak to tam vypadá dnes, se to nedá srovnávat, dneska jsou tam jedny z nejdražších bytů v republice,” vzpomínal na náročné období.

S maminkou do třiceti

Otec dvou synů se dožil pouhých padesáti let. Tehdy byl ještě nám dobře známý herec malý kluk. Poslušný zůstal do pouhých desíti let. O pár let později skončil v polepšovně.

Možná i kvůli komplikovanému dětství se dlouho držel ve stejné domácnosti se svou matkou. Odstěhoval se od ní až ve třiceti letech. Tehdy začal žít se svou první manželkou, televizní hlasatelkou Janou Fořtovou.

Ztráta dětí

První manželství známého herce nebylo příliš šťastné. Fořtová se rozhodla i se synem emigrovat do Austrálie. Herec zůstal zcela opuštěný. Další ránu dostal ve chvíli, kdy přišel o dům v Roztokách.

On sám ke svému otci vzhlížel. Jeho syn to tak ovšem směrem k němu bohužel nemá. Nejsou příliš v kontaktu. „Pracuje tam jako tenisový trenér, bohužel se ale skoro nevídáme. Občas pošle fotky, někdy si zavoláme,“ svěřil se pro web Prima Ženy.

Jeho druhou manželkou se stala Marta. Společně si pořídili byt na Okoři. I toto manželství za pár let skončilo rozvodem. Manželé si prožili opravdovou tragédii. Zemřel jim syn Jan v pouhých sedmi měsících.

Poslední ženou moderátora, baviče, herce a dabéra se stala o třiadvacet let mladší Hana. I přes velký věkový rozdíl náš tajemný muž milovanou Hanu přežil. Sympatická blondýnka zemřela na postupné selhávání orgánů.

I spolu se měli dočkat potomka. Hana ovšem po vleklých těhotenských potížích porodila holčičku bez známek života. Tak co? Víte, o koho se jedná? Usměvavým chlapcem není nikdo jiný než Jiří Krampol!

