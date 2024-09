Externí autor 20. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Martin Dejdar má za manželku půvabnou Danielu už více než třicet let. Sympatická brunetka svého manžela čas od času doprovodí na nějakou společenskou akci. Vždy vypadá naprosto dokonale. Jak se manželé změnili od svatby?

Martin a Daniela se pyšní krásnou rodinou. Společně vychovávají dnes už dospělé děti Sáru a Matěje. Nějaký čas dokonce všichni žili v Americe.

Manželská dvojice si toho zažila opravdu hodně. Prošli si hned několika náročnými životními situacemi. Ze všech vyšli jako pár ještě silnější.

O manželku Dejdar bojoval

Martin Dejdar se tehdy jako začínající herec mohl přetrhnout, aby si ho půvabná brunetka všimla. Ta dlouho žila v domnění, že je Dejdar někdo jiný.

„Moje žena si dlouho myslela, že jsem Milan Hein. My jsme spolu vystupovali v představení Faust. Mně se ta slečna hrozně líbila a dospělo to do toho, že všichni kolem věděli, že já s ní chodím, jenom ona ne,“ řekl Martin Dejdar v show 7 pádů Honzy Dědka.

„Manželka tam tancovala a kromě ní tam byla i Adéla Gondíková, Bob Klepl, prostě skvělá parta lidí. Vymýšleli mi taktiku, jak to mám udělat. Ona měla auto, já měl ještě prd. Utíkal jsem na tramvajovou zastávku, v době, kdy už žádná tramvaj nejede. Ona zastavila, že mě tedy vezme. Já jsem tehdy bydlel na Červeným Vrchu a já blbec jí to řekl, tak ona mě vyhodila u Park Hotelu a jela domů,“ prozradil jednu ze svých balících taktik.

Líbánky ve třech

Už první zkouška přišla pro manželé, když se s nimi vydal na líbánky svědek Dejdara. „Na to se nedá zapomenout, protože mi za svědka byl Jirka Lábus a zároveň s námi jel na svatební cestu,“ vzpomínal pro Extra. „Takže to se nezapomene ani za padesát let“ dodal s humorem.

O svatbě se herec zmínil i na svém instagramovém profilu, kde sdílel snímek ze šťastného dne. „Dnes je to 29 let, co jsem řekl manželský slib své manželce Daniele ve Strahovském klášteře. A podle toho, co jsme spolu za tu dobu prožili, mám pocit, že jsme spolu minimálně 100 let,“ vyznal se veřejně manželce.

Od svatby známého páru uběhlo už sice třicet let, vzhledově se však příliš nezměnili. Daniela se stále pyšní fantastickou postavou a hustými tmavými vlasy a Martin se chlubí stále svým typickým kudrnatým účesem.

Rodinné trable

Daniela Dejdarová si se svou rodinou v minulosti užila své. Její bratr Michael Šváb nasekal dluhy a měl problémy se zákonem. Daniela a Martin se mu ovšem snažili pomoct.

Paradoxně i Dejdar se kvůli Švábovi dostal do problémů. Společně založili produkční firmu M.D.M. Production a natočili film Panství. Tento snímek měl na starosti právě Šváb. Projekt skončil obrovským dluhem, který zaplatil nakonec Dejdar ze svého.

Definitivně dali manželé ruce od Švába pryč v moment, kdy se ukázalo, že je zapletený do brutální vraždy podnikatele Petra Vlacha. Dále měl i prsty ve zmizení šéfa soutěže Miss ČR Jana Moťovského. Nakonec se ukázalo, že Šváb byl šéfem celého gangu, který unášel bohaté podnikatele.

Zdroje: Extra, 7 pádů Honzy Dědka, Instagram Martina Dejdara