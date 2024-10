Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

K oltáři kráčel Petr Rychlý, kterého mají čeští diváci už navždy spojeného s rolí doktora Čestmíra Mázla, celkem dvakrát. Víte, jak mu to slušelo, když si bral svou současnou manželku Janu? Podívejte se na dojemnou rodinnou fotografii.

Se svou druhou ženou, která se za svobodna jmenovala Jana Pospíšilová, se seznámil díky tenisu. Poprvé se viděli na předávání sportovní ceny Zlatý kanár, které se konalo v Přerově.

V tu dobu ovšem Petr Rychlý vůbec netušil, do koho se vlastně zakoukal. O tom, že jeho Jana byla dvanáct let profesionální tenistkou a dvakrát se probojovala až do finále důležitého turnaje, nejprve vůbec nevěděl.

„Jana byla mezi hosty, já ani nevěděl, že byla špičková tenistka. Ženský tenis jsem vůbec nesledoval, hrozně se mi ale od prvního okamžiku líbila,” popsal pro web Našehvězdy.cz.

Když se potkali, rozváděl se

„Nic jsme si tehdy neřekli, sblížili jsme se až dlouho po tom,” dodal na vysvětlenou herec, který byl v době seznámení se svou osudovou ženou ještě stále ženatý.

Se svou první manželkou a hereckou kolegyní Pavlou Vojáčkovou byl ale tehdy již v rozvodovém řízení. Jejich manželství tehdy pravděpodobně neustálo, že se Rychlý poměrně rychle proslavil a vyšvihl se mezi hvězdy. Mluvilo se také o tom, že určitou roli měly sehrát nevěry.

Ať už to ale bylo jakkoliv, dvojice zvládla rozvodové řízení se ctí a zároveň tak, aby se nezačali nenávidět. „Hned po rozvodu jsme se ženou šli a dali si panáka,” prozradil Petr Rychlý.

S exmanželkou vychází dobře

„Domluvili jsme se tak, že děti nejsou rukojmími našeho problému, že syny můžu vídat kdykoli. Navíc jsme spolu dál hráli divadlo, takže jsme zůstali přáteli,” vysvětlil, co bylo největší motivací rozejít se v dobrém.

Poměrně krátce poté se konala druhá veselka, a to právě s Janou Pospíšilovou, která se od té doby jmenuje Jana Rychlá. Díky svatbě se ze dne na den z Petra Rychlého stal trojnásobný otec. Ke svým dvěma synům, které má se svou exmanželkou, totiž vyženil ještě malou Denisu.

„Denisu jsem vyženil a poznal, když jí byly čtyři roky, takže pro mě je dcerou," řekl umělec, kterému holčička velmi rychle přirostla k srdci, v Show Jana Krause. S manželkou jí ještě pořídili mladšího bratra Petra, který je v současnosti studentem gymnázia.

Kvůli nové ženě začal podnikat

Zamilovaní lidé chtějí svému protějšku lásku co nejlépe dokázat a Petr Rychlý není výjimkou. Proto chtěl před lety udělat na svou paní dojem tím, že pro ni založí butik s italskou módou.

„Miluji svou ženu, ale ona miluje Itálii. Tak abych si ji udržel, musel jsem pro ni něco vybudovat,” okomentoval před lety tento svůj počin. I přesto, že se prodejna nacházela v lukrativní oblasti na Václavském náměstí, se ale hercovu podnikání nevedlo příliš dobře.

Velmi rychle se objevily dluhy. Tehdy se to ale ještě Petr Rychlý snažil nevidět tak černě. „Má loď by se neměla potopit až po komín. My tomu ale se ženou věříme. Nepřipouštím si neúspěch, to by byla negativní energie,” sdělil tehdy.

Nakonec vše ale stejně spělo k nevyhnutelnému a jen díky tomu, že příjmy z natáčení seriálů byly velmi uspokojivé, nedostal se Petr Rychlý do dluhové pasti. Jak ale sám říká, dnes už by do podnikání určitě nešel – jedna zkušenost mu prý bohatě stačila.

