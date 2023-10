Mnoho filmů a televizních seriálů je neodmyslitelně spjato s dětskými herci. Zazářili jako filmové hvězdičky. Někteří u filmu zůstali, jiní se vydali cestou, která vedla k odlišným profesím, jako třeba u dětských herců z komedie S tebou mě baví svět. A filmová Kačenka se na cestě nějak zatoulala...

Setkání a setkávání

Jako malí se poznali v roce 1982 při castingu na obsazení dětí ze tří rodin, které svým otcům značně zpestří jejich každoroční, do té doby poklidné lyžovačky s názvem Expedice Apalucha. Jak víme, tři maminky, manželka lékaře Alberta Horáka (Jana Šulcová, Július Satinský), choť studiového zvukaře Pepy Bednáře (Zdena Studenková, Pavel Nový) a drahá polovička hudebního režiséra Michala Adámka (Eliška Balzerová, Václav Postránecký) přimějí své muže vzít si na svou pánskou jízdu i děti, včetně ročního Matýska, aby si i ony užily dámskou jízdu, chvilku bez dětí.

Už čtyři desítky let se tato „apalušská" parta schází, a to i se svými filmovými maminkami a tatínky, s některými do té doby, než neodešli do hereckého nebe (J. Satinský, J. Šulcová), aby spolu zavzpomínali na zážitky z natáčení.

close info YouTube zoom_in Cyril Křůpala se dal na dráhu marketingu

Cesty...

Sladké mámení, papulky dětí od kečupu, malé naháče ve vaně, snění v kadibudce, jehličí místo toaletního papíru i nezapomenutelné hlášky si můžeme připomenout při reprízách rodinné komedie režisérky Marie Poledňákové přinejmenším v období Vánoc…

close info YouTube zoom_in Marek Dvořák pracuje u společnosti, která má na starosti semafory

„Ježíši Kriste! On jede taky Mates…“ Matýsek – tehdy roční Lukáš Pelánek (*1981) se hercem stát nechtěl. Vystudoval Střední školu poštovní a své volby nikdy nelitoval. Že se jako mimino ve filmu „posral“ hlásí malý blonďatý Pepíno – Cyril Křůpala (*1976). Toho životní cesta zavedla ke studiu mezinárodního obchodu a na dráhu marketingového manažera. Bertík, syn Horákových – Marek Dvořák (*1974) tak nějak světem filmu „načichnul“ a chtěl se stát filmovým producentem. U zkoušek na FAMU neuspěl, a tak se dal na podnikání v oboru telekomunikace a pracuje ve společnosti, která zajišťuje dopravní signalizaci a spravuje semafory. Posledního ze čtyř kloučků – Václava Kordu (*1975), který si zahrál kudrnatého Míšu, jenž si při sáňkování přiskřípnul „pimpulu“ přilákalo bankovnictví, kde se dopracoval vysokého postu. Herectví se ale stalo jeho koníčkem v podobě loutkoherectví.

close info YouTube zoom_in Václav Korda miluje loutkoherectví

… i necesty

Roztomilou Dášenku Adámkovou si můžeme vybavit v souvislosti s „bačkůrkami“, třeba když říká svému filmovému tatínkovi, který je pyšný, jak se o ni zvládá postarat: „Ale maminka mi před koupáním vždycky sundá bačkůrky…“ Hrála ji Zuzana Gutheisová provdaná Lisová (*1978), která na natáčení nemá ty nejlepší vzpomínky. Nejenže utrpěla zranění a měla ruku v sádře, hrát musela i nemocná. Nerada vzpomíná i na další bačkůrkovou příhodu „… zebou mě nožičky,“ kterou si protrpěla naživo, když se v nich skutečně brouzdala sněhem. Trapné chvilky si zažila i po uvedení filmu, protože ji nebylo zrovna moc příjemné, že ji tehdy jako holčičku viděli spolužáci nahou. Styděla se.

close info YouTube zoom_in Zuzana Lisová pracuje ve zdravotnictví

Filmová Dášenka se vydala do zdravotnictví, na porodnické oddělení nedonošených novorozeňat.

close info YouTube zoom_in Jak vypadá dnes Kačenka nikdo netuší...

A Marta Buchtíková – Kačenka, která si ostříhala vlasy, aby vypadala jako kluk a tatínek ji vzal na Apaluchu do Beskyd, odjela do Francie, kde ji údajně pohltila náboženská sekta. Nic se o ní neví, zprávy nemá ani rodina…

