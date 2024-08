Externí autor 6. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Komedie režisérky Marie Poledňákové s názvem S tebou mě baví svět spatřila světlo světa v roce 1982. V tu dobu ještě v Československu panoval tvrdý režim, a tak se i filmařina potýkala s různými problémy. Obsah filmu ovšem nebylo to jediné, do čeho soudruzi strkali nos. Dohlíželi i na platy herců.

Marie Poledňáková, o které dnes už víme, že se jí podařilo natočit veselohru století, rozhodně v té době neměla v klidu nohy na stole a neužívala si toho, jak její film diváci s nadšením hltají. Tehdejší matador na novinových stáncích, Rudé právo, totiž nepřišlo s vůbec líbivou recenzí, a tak panovaly obavy, jak bude vůbec snímek jako takový přijat.

V roce 1983 napsal jistý Lubor Kazda, že z filmu „vykukuje cosi veskrze nafouklého a pustého jako pouťový balónek“ a že je to „samá nápodoba, chtěnost a jakoby život“. Tedy zdaleka ne to, co by si filmový tvůrce úplně tak přál číst.

Ten kdo nebyl národní nebo zasloužilý umělec, ostrouhal

Nebylo to ovšem jediné, co tehdejší režim korigoval. Pod palcem měli soudruzi i honoráře vyplácené hercům. Ty se musely řídit podle tabulek, které se zase řídily podle toho, jak se kdo „těm nahoře“ líbil, či nikoliv.

Tak například národní umělec dostával za jeden natáčecí den 1 200 korun, ten zasloužilý jen 800. A ten, kdo neměl ani jedno „ohodnocení“, si přišel na pouhých šest stovek. Do této kategorie spadala tehdy celá řada herců. Pavel Nový, Zdena Studenková, Václav Postránecký, Július Satinský, Eliška Balzerová i Jana Šulcová.

Pro web Prima Ženy kdysi na dobu natáčení zavzpomínala dnes již zesnulá Jana Šulcová. „Na filmování se zbohatnout nedalo. Točili jsme za pár korun, ale stejně jsme to všichni milovali a drželi jsme pohromadě,” prozradila herečka, která si za celou dobu filmování vydělala 13 800 korun.

Dále dodala, že takový Július Satinský musel ještě po večer překládat z maďarštiny, aby se vůbec nějak uživil. „Taková tehdy byla doba. Ale co jsme při tom natáčení tenkrát prožili, to se nedá penězi vůbec vyvážit,“ vzpomínala filmová maminka Šulcová.

Na žádné velké peníze si Jana Šulcová nepřišla, a to i přesto, že pro účely natáčení dokonce poskytla svou vlastní vilu, kde tehdy bydlela s Oldřichem Víznerem. Finance ve finále řešila i samotná režisérka, která musela hospodařit s rozpočtem 3,9 milionu korun, který „přetáhla“ o deset procent. A to se samozřejmě muselo řešit. Režisérka tedy musela onu přebývající částku zaplatit ze svého jako pokutu.

Co se týká dětí, tak to každé dostalo odměnu ve výši tří tisíc korun. Vybíralo se ze sedmi tisíc uchazečů, do užšího výběru jich prošlo čtyři sta padesát, až z toho vzešla finálová šestka.

Smradlavého Matýska měla hrát dvojčata

Holčička bez bačkůrek, Dášeňka, v podání Zuzany Githeisové produkci zaujala svým milým úsměvem a pěkným zpěvem, Cyril Křůpala, neboli Pepíno zase nezavřel pusu, Marek Dvořák, který ztvárnil Bertíka se narozdíl od Dášeňky pořád mračil a hrozilo, že se natáčení vůbec nezúčastní. Rodiče ho ale nakonec přemluvili.

Nejmladší z ratolestí, ten, který svou existencí zpříjemnil všem cestu vlakem, filmový Matýsek, měl mít původně obsazení dvojí. Bylo to právě z toho důvodu, že to byl nejmladší dětský herec, tak aby filmaři měli jistotu, že když se jednomu nebude chtít natáčet, budou mít v záloze dítko druhé. Nakonec se ale všechno podařilo s jedním uličníkem, a sice dvouletým Lukášem Pelánkem, který si (překvapivě) z natáčení nic nepamatuje.

