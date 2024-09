Externí autor 21. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Jako sedmnáctiletý si zahrál v jedné z nejslavnějších českých filmových pohádek hlavního hrdinu. Potom ale zmizel z povědomí veřejnosti. Nějakou dobu nemohl o práci zavadit, a tak myl veřejné toalety. Později se k herectví vrátil, ale takové slávy jako zamlada už nikdy nedosáhl. Víte, o koho jde?

Herec, o kterém je řeč, se k roli v oblíbené filmové pohádce, od jejíhož natočení letos uplynulo již třicet let, dostal úplnou náhodou. Studoval tehdy konzervatoř a vyrazil na konkurz do filmu Karla Kachyni Prima sezona.

Na zkoušky zájemců o role se ale přišel podívat také režisér zmíněné pohádky, a toho sympatický mladík zaujal na první pohled. Když proto hledal herce pro svůj počin, vzpomněl si právě na něj.

Před natáčením ale chlapec musel projít velkou proměnou vizáže. Nechal si narůst dlouhé vlasy a poté ho produkce přemluvila, aby si nechal udělat trvalou. Díky tomu získal ony pověstné kudrliny.

V USA myl veřejné záchody

Role mladíka, který díky své pracovitosti ke štěstí přišel, ho vystřelila mezi hvězdy a zejména spousta mladých dívek z něj naprosto šílela. Poté už na něj ale žádná další velká nabídka nečekala.

Mladý herec se proto rozhodl, že na rok vyrazí na zkušenou do USA. K žádnému filmu ani divadlu se mu ovšem dostat nepodařilo, a tak se za mořem živil doslova tak, jak se dalo.

Pracoval například v rychlém občerstvení, pomáhal při vykládkách kamionů a jeden čas dokonce uklízel veřejné toalety.

Deset let byl na volné noze

„Nebral jsem to moc vážně. A protože angličtina nebyla tak moc super, tak jsem neměl moc úspěchů. Na tom jazyku to vždy ztroskotalo. Ale říkali mi, kdybych se fakt učil, tak bych se chytil. Ale musel bych čekat. To by znamenalo spoustu let. A to jsem nechtěl a vrátil jsem se do Česka,” vysvětlil pro Ahaonline.cz před časem.

Po návratu domů natočil ještě druhý díl pohádky, která ho tehdy dostala do povědomí diváků. Následně se mu ovšem stále nedařilo, a tak pochopil, že je na čase se situaci přizpůsobit.

„Deset let jsem byl na volné noze. Obcházel jsem i ředitelny pražských divadel. Ale protože mě neznali, tak ta práce moc nebyla. Hrál jsem všude možně, ničemu jsem se nebránil,” popsal pro Blesk.

Na natáčení slavné pohádky vzpomíná moc rád

Z toho důvodu se začal věnovat převážně reklamě a dabingu, což ho z větší části živí dodnes. Podařilo se mu také získat angažmá v Divadle Pod Palmovkou, kde jej v představeních můžete vídat stále.

Kudrliny na hlavě již dávno nemá. A jak dvojnásobný tatínek dvou malých chlapců říká, jeho vlastní potomci ho nemohli poznat, když jim nedávno svou životní roli ukázal v televizi.

Na natáčení pohádky ale vzpomíná moc rád. „Spoustu dní jsme pročekali na hotelu, protože slunce vůbec nevylezlo. Pak se říkalo, že všechny sluneční dny toho léta jsou ve filmu, protože se to točilo na dnešní dobu dlouho. Myslím tři měsíce,” přiznal v rozhovoru pro Blesk.

Už víte, o kom je řeč? Jedná se o herce Radka Valentu, který si ve slavné pohádce Princezna ze mlejna pod vedením Zdeňka Trošky zahrál mladého chasníka Jindru.

