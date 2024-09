Externí autor 12. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Svatba prezidenta Václava Havla a herečky Dagmar Veškrnové veřejnost šokovala. Nejen, že byla řada lidí přesvědčená, že ti dva toho nemají moc společného. Hlava státu navíc nedodržela úzus ročního smutku po smrti první manželky Olgy. Podruhé se do chomoutu vrhl jen jedenáct měsíců poté, co ovdověl.

Že ti dva spolu mají pletky, bylo v Česku veřejným tajemstvím. Veřejnost se ale nejspíš z velké části domnívala, že se jedná pouze o románek, který se opět přežene. Když se proto dvojice 4. ledna roku 1997 nečekaně vzala na Žižkovské radnici, způsobilo to doslova poprask.

K tomu jistě přispělo také to, že bývalá první dáma Olga Havlová, která podlehla rakovině jen jedenáct měsíců před zmíněnou veselkou, byla mezi občany velice oblíbená. Oproti tomu Dagmar Veškrnovou lidé pokládali za potvoru, která šla do vztahu s prezidentem s vidinou zisku.

Václav a Dagmar se poznali v roce 1989, a to na oslavě třicátého výročí založení divadla Semafor. Představit je tehdy měl Jiří Suchý. Dagmar Veškrnová tehdy dorazila ve stylu velké hvězdy a na sobě měla minisukni. Byly to prý právě její dlouhé nohy, které prezidenta zaujaly.

„Víc jsme se sblížili krátce nato v revolučních dnech na různých debatách veřejnosti s herci, které během divadelní stávky nahradily představení,” prozradil Václav Havel v knize Prosím, stručně od Karla Hvížďaly.

Jejich poměr trval pět let. Protože byl ale Václav Havel ženatý, aférku s krásnou herečkou z respektu k manželce držel pod pokličkou. Nutno ovšem dodat, že Olga Havlová rozhodně nebyla včerejší a o věrnosti svého muže si nedělala příliš iluzí. O většině jeho avantýr tak dobře věděla.

Paradoxem je, že právě Olga Havlová před svou smrtí nabádala manžela, aby nezůstával sám a znovu se oženil. Měla obavy, že by si bez opory po svém boku v životě příliš neporadil.

Dagmar ho podpořila v boji s nemocí

Minimálně do určité míry měla přitom pravdu. V době, kdy Olga umírala na rakovinu, totiž Václav Havel vůbec neprožíval lehké období. Jemu samotnému totiž v tu dobu lékaři objevili zhoubný nádor na plicích, kvůli kterému se nakonec musel podrobit operaci a náročné léčbě.

Nová manželka Dagmar ho podporovala, trpělivě docházela na vyšetření s ním, dokonce na něj naléhala, aby podstoupil další lékařské prohlídky, i když lékař měl pocit, že je již v pořádku. Díky tomu také byly zavčasu odhaleny komplikace, které mohly mít vážné následky.

Svatební obřad byl do poslední chvíle velmi přísně utajovaný, protože snoubenci nestáli o pozornost médií.

Překvapeni byli i kolegové

Jednalo se o tichou a skromnou svatbu. Kromě páru se jí zúčastnili pouze svědci – herečka Táňa Fischerová a herec Jan Tříska. Nechyběla také dcera Dagmar Havlové Nina.

Na chvíli, kdy se o sňatku dozvěděl, zavzpomínal ve své knize také Ladislav Špaček, který v minulosti působil jako Havlův poradce. I pro něj to bylo velké překvapení.

„Prezident si nás zavolal na kliniku v Londýnské do svého pokoje. Seděl na posteli, vedle něho Dagmar Veškrnová v modrých šatech a oba se tvářili spiklenecky. Čekali jsme, co nám řekne. Prezident začal, jak měl ve zvyku, dost rozvláčně, ale najednou to přišlo: ‚Rozhodl jsem se, že se ožením. Tady s Dášou.‘ ‚Proč?‘ vypadlo ze mě. ‚Protože se máme rádi,‘ vysvětlil jednoduše prezident. ‚To jsme tušili, pane prezidente, ale kdy?‘ zeptal se pan Medek. ‚Hned začátkem příštího roku, přesně 4. ledna,‘ odpověděl energicky Havel,” uvedl Ladislav Špaček.

