Herečka Sabina Laurinová má překrásnou dceru. Tato mladá dáma má slavné ale oba dva rodiče. Ačkoliv už spolu nejsou, vypadá to, že krásné slečně to šrámy na duši nezanechalo. Nezanechalo je ani na její fyzické schránce, na Valentýnu je totiž radost pohledět. Poznáte, kdo je její otec?

Dvaadvacetiletá Valentýna je krásná mladá dáma, ostatně když máte za maminku takovou půvabnou herečku, jako je Sabina Laurinová, není se čemu divit. Na vizáži dítěte se ale podílejí oba dva rodiče, dívka má tedy i hodně ze svého tatínka. O tom se asi nepatří říct, že je půvabný, nicméně tento slavný rocker má rozhodně něco do sebe.

I když má Valentýna slavné oba dva rodiče, nemíní si tím pomáhat v cestě za vlastní slávou. Možná i proto se s nimi ve společnosti objevuje jen zřídkakdy. Nechce být takzvané „nepo“ dítě. Co je to „nepo“ dítě? Mnohem častěji se setkáte s anglickým originálem „nepo baby“.

Děti, které mají slavné rodiče a nemusí nic dělat

Tento termín se rozmohl v roce 2022 hlavně za velkou louží, v kalifornském Hollywoodu. Jedná se o děti, které mají slavné rodiče a o budoucnost mají takzvaně postaráno. „Nepo“ je odvozené od nepotismu neboli rodinkářství.

Mezi takzvané „nepo babies“ patří například Brooklyn Beckham, Lily-Rose Depp, Dakota Johnson, Zoe Kravitz nebo i Miley Cyrus. Patří mezi ně ale i Kendal nebo Kylie Jenner, slavné sestry z rodu Kardashianů. O těchto celebritách se často hanlivě tvrdí, že nic neumí, že čerpají jen ze slávy svých příbuzných, v tomto případě rodičů.

A nejspíš právě tomu by se Valentýna chtěla vyhnout. Ačkoliv by vlastně nic dělat nemusela, tvrdě na sobě maká. Kromě krásy po svých rodičích totiž zdědila i umělecké nadání a věnuje se baletu. „Studuje na pražské konzervatoři a je moc šikovná. Strašně jí přeju, aby se jí co nejdéle dařilo, protože je to hodně dřiny a brzy se končí,“ čepýřil se nad pílí a odhodláním své dcery slavný tatínek.

Aby dostala všechno zadarmo? To není nic pro ni. „Jsem narozená ve znamení býka, takže sem tvrdohlavá. Navíc nemám ráda, když má někdo protekci. A já bych se sama za sebe styděla, kdybych věděla, že jsem něco dokázala díky protekci. Mně by to potom nedělalo radost,“ prozradila Valentýna pro Story.

Laurinové dcery mají každá jiného tatínka

Není na ni pyšný ovšem jen tatínek, ale i maminka Sabina. Ta má kromě Valentýny ještě jednu dceru, mladší Máju, která má ovšem jiného tatínka. Herečka přiznává, že každá z jejích dcer toho má hodně ze svých tatínků. Otcem mladší Máji je stomatolog Karel Kameník.

Valentýna po mamince zdědila dlouhé blonďaté vlasy a štíhlou figuru. Když se vám poštěstí a zastihnete je někde na akci společně, dost možná byste si pomyslely, že to jsou sestry. Tak moc jsou si podobné. Když se ovšem podíváte pozorněji, zahlédnete tam i onoho slavného rockera, který je Valentýniným otcem. A není jím samozřejmě nikdo jiný než frontman skupiny Kabát, Pepa Vojtek.

