Sabrina, mladá čarodějnice. Nezapomenutelně ji ztvárnila herečka Melissa Joan Hartová. Jak se tato žena v průběhu dvou desetiletí změnila? Prošla si pozoruhodnou cestu od ikony teenagerů až k dnešní „babičce“…

Vzpomínáte si na okouzlující svět seriálu Sabrina, mladá čarodějnice? V kultovním sitcomu, který se vysílal v letech 1996 až 2002, hrála titulní postavu právě Melissa Joan Hartová, které je dnes 47 let. Herečka prošla od svých kouzelnických časů výraznými změnami. Podívejme se společně do jejího domova v Neshvillu, a to díky tomuto videu:

Rané začátky a Sabrinin rozkvět

Melissa Joan Hartová, narozená 18. dubna 1976 v New Yorku, vstoupila do showbyznysu už jako dítě a poprvé na sebe upozornila v seriálu Clarissa vysvětluje všechno. Průlom v její kariéře však přišel až v jejích dvaceti letech s rolí Sabriny Spellmanové v kultovním seriálu Sabrina – mladá čarodějnice. Seriál se dočkal sedmi sezón, tří celovečerních filmů a animované adaptace, díky čemuž se Hartová stala známou a získala řadu ocenění.

Navzdory úspěchu se Hartová později setkala s kontroverzí, když pózovala ve spodním prádle pro časopis Maxim. To ji málem stálo místo v seriálu Sabrina, takže se musela veřejně omluvit, aby zachránila svou kariéru.

Doslova sladký život

V osobním životě je Hartová od roku 2003 šťastně vdaná za hudebníka Marka Wilkersona a mají spolu tři syny – Masona, Braydona a Tuckera. Hartová se neomezuje pouze na herectví, ale pustila se i do podnikání, když si v roce 2009 otevřela cukrárnu SweetHarts. Přestože obchod čelil právním problémům, a nakonec byl uzavřen, znamenalo to pro ni splnění dětského snu.

Kariéra po Sabrině a nejnovější práce

Po filmu Sabrina Hartová diverzifikovala svou kariéru a režírovala filmy jako Mute nebo hrála v televizních filmech. Její návrat do týdenního televizního vysílání přišel v roce 2010 se sitcomem Melissa & Joey, kde hrála po boku Joeyho Lawrence. Seriál skončil v roce 2015 po čtyřech sezónách.

V posledních letech se Hartová objevila v různých rolích, mimo jiné ztvárnila Grace Wesleyovou ve filmu God's Not Dead 2 nebo v seriálu společnosti Netflix No Good Nick. Věnovala se také charitativní činnosti, kde v soutěži Celebrity Wheel of Fortune vyhrála 1 milion dolarů.

Babička na obrazovce?

V letošním roce Hartová překvapila fanoušky rolí babičky ve filmu Would You Kill for Me? The Mary Bailey Story, podle skutečné události. Její role odráží Malissinu snahu o vyprávění příběhů v různých nuancích a snahu o řešení složitých problémů s empatií. Její role „mladé babičky“ způsobila v médiích poněkud rozruch, ale Hartová na toto konto vtipně poznamenala: „Myslím, že teď Clarissa může vysvětlovat AARP (dříve Americká asociace důchodců, zájmová skupina ve Spojených státech amerických, která se zaměřuje na otázky týkající se osob starších padesáti let – pozn. red.) nebo hrát čarodějnici ve středním věku.“

Melissa Joan Hartová tak plynule přešla z idolu teenagerů na zkušenou herečku a podnikatelku, ale její cesta sahá i mimo filmové plátno. Její podpora společenských kauz, zapojení do charitativních akcí a ochota přijímat rozmanité role ukazují ženu, která přijala vývoj svého života a kariéry.

A jak dnes vypadá?

close info Profimedia zoom_in Melissa Joan Hart v roce 2023

Melissa Joan Hart nepřestává překvapovat a inspirovat, zůstává výraznou osobností zábavního průmyslu a dokazuje, že kouzlo se může s časem vyvíjet.

Jak se zhostila „role babičky“, je vidět na tomto velmi novém videu:

