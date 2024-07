Externí autor 26. 7. 2024 clock 4 minuty gallery video

Sexy diva z Itálie Sabrina Salerno se na přední příčky světových hitparád dostala ve druhé polovině osmdesátých letech se svým mega hitem Boys (Summertime Love). Kromě chytlavé melodie se stal ale oblíbeným i videoklip k písni. Byl totiž značně peprný.

Narodila se 15. března 1968 v italském Janově. Už jako malá holčička byla velmi krásná, a tak nebylo žádným překvapením, když vyhrála soutěž krásy v kraji Liguire. To jí nastartovalo kariéru v modelingu. Od roku 1984 pak vystupovala také v televizi v hudební show Premiatissima na stanici Canale 5.

Největší slávu ovšem tato italská krasavice prožívala ve druhé polovině osmdesátých let, kdy se do rádií dostal její letní song s názvem Boys (Summertime Love). V roce 1987 se Sabrině podařilo zbořit žebříčky nejen doma v Itálii, ale také v řadě zahraničních zemí jako například ve Francii, Španělsku nebo Švýcarku.

Song, který spatřil světlo světa po jejím prvním singlu, který se jmenoval Sexy Girl ovšem největší úspěch sklidil ve Velké Británii. Skladba Boys, která disponuje notně chytlavou melodií a výrazným refrénem za lamanšským kanálem dosáhla až na třetí místo na oficiálním žebříčku.

BBC hanbatou Sabrinu zakázala

Co způsobilo ovšem ještě větší humbuk, byl videoklip k písničce. V již výše zmiňované Velké Británii sice Sabrina trhala v rádiích rekordy, ovšem v televizi měla útrum. Britská BBC totiž vysílání videoklipu zatrhla, a to kvůli jedné poněkud kontroverzní scéně (navíc když ještě vezmete v potaz, v jakém se nacházíme roce).

Sabrině totiž v jeden okamžik v bazénu na Mallorce sklouznou bikiny a na diváka vykoukne bradavka. Skandál. Kdo by ovšem tento rozmařilý počin a zajisté skvělý marketingový tah krásné Italce neodpustil?

Britská BBC ne, stejně jako Nizozemí a Německo, kde byly z klipu vystřižené veškeré scény, kde se objevila zpěvaččina bradavka. Na severu byli ještě přísnější, v Dánsku, Norsku a Švédsku byly bazénové scény vystřižené úplně.

Zdroj: Youtube

Nicméně od tohoto veleúspěchu už ji nic víc do budoucna nečekalo. Podařilo se jí ještě v roce 1988 na soutěži Festivalbar získat ocenění za nejlepší evropskou zpěvačku, ale její třetí studiové album s názvem Over the Pop vydané v roce 1991 zdaleka nedosáhlo takového ohlasu, jako její dosavadní počiny.

Sabrina už tak nejspíš navždy zůstane „tou holkou v bílých bikinách“ ze žhavého klipu z bazénu. Dnes už by si na ni málokdo nejspíše vzpomněl, možná ani na ulici byste ji nepoznali, protože už docela vůbec nevypadá jako ta mladičká Sabrina. Nenechte se ovšem zmýlit. Ačkoliv je Sabrině už přes padesát, svou sexy štíhlou figuru si udržuje pořád.

Sabrina je i skoro v šedesáti sexy italská diva

Sabrina Salerno, současným povoláním televizní moderátorka, zpívající umělkyně, ale také herečka, se nedávno pochlubila fotkami na svém Instagramu, kde hlavně pánům při pohledu na ně zajisté spadla brada.

Šestapadesátiletá blond krasavice se pochlubila vosím pasem, plným dekoltem a plochým bříškem. Salerno si vyrazila na dovolenou na Korsiku, kde si užívala slunečných dní. Ostatně z jejího Instagramu musí mít potěšení hlavně pánové, někdejší ikona osmdesátých let totiž plní svůj feed především fotkami svého poprsí.

Ten jeden milion fanoušků, který ji sleduje, může být svědkem toho, že ani po padesátce, ba skoro v šedesáti letech, nemusí člověk sedět doma na zápraží a krmit kočky. Sabrina Salerno je důkazem, že i v tomto věku umí být sexy a dobře se o své tělo postarat.

To ostatně můžete posoudit i vy sami v naší galerii.

Zdroje: blesk.cz, blesk.cz, cs.wikipedia.org