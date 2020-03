Saddám Hussajn a jeho děti: Trestal je velmi zvláštním způsobem

Co může z chlapce vyrůst, když je jeho otcem krutovládce typu Saddám Hussajn? Z nejstaršího Udaje se stalo obdobné monstrum. Vraždil, mučil a znásilňoval, jako by to byla běžná volnočasová aktivita. Jediný, kdo ho za to mohl potrestat, byl jeho otec. Ani on si ale nad Udajem nedokázal udržet autoritu.