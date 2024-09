Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Nenápadný, ale mocný. Tak by se dal v kostce popsat šafrán setý, koření, které po staletí uchvacuje lidstvo svou barvou, vůní a chutí. Jenže podle odborníků je jeho hodnota jinde – může výrazně zlepšit naše zdraví.

Když je něčeho „jako šafránu“, dobře víme, že jde o vzácnost. Ne nadarmo se této rostlině říká „červené zlato“. Aby ne, když na kilo sušeného koření potřebujete až 120 tisíc květů. Od toho se odvíjí i cena - koupě kila by vyšla zhruba na milion. Aby se dostavily léčivé účinky, je naštěstí nutné užívat jen malou špetku, která vás nezruinuje.

Dlouhá historie

Historie šafránu sahá hluboko do minulosti. Staří Řekové ho používali nejen jako koření, ale i jako lék a barvivo. V průběhu staletí si šafrán našel cestu do kuchyní a lékáren po celém světě. „Šafrán byl vždy považován za něco výjimečného,“ říká historička specializující se na antické léčitelství Elena Kostopoulou. „Řekové věřili, že má moc zlepšit náladu a posílit srdce. Dnes zjišťujeme, že v tom nebyli daleko od pravdy.“

Šafrán vs. cholesterol

Profesor Mahmond Hosseini z Teheránské univerzity lékařských věd se svým týmem provedl průlomovou studii zaměřenou na vliv šafránu na hladinu cholesterolu. „Naše výsledky byly ohromující,“ uvádí Hosseini. „U pacientů, kteří pravidelně užívali šafrán, jsme zaznamenali významný pokles LDL cholesterolu, známého také jako špatný.“

Studie, která trvala šest měsíců, ukázala, že denní dávka 100 mg šafránového extraktu může snížit hladinu LDL cholesterolu až o 20 %. „To je srovnatelné s účinky některých statinů, běžně předepisovaných léků na snížení cholesterolu,“ dodává Hosseini. „Navíc jsme pozorovali nárůst HDL cholesterolu, což je ten dobrý cholesterol, který pomáhá chránit srdce.“

Tichý zabiják pod kontrolou

Vysoký krevní tlak, často označovaný jako „tichý zabiják“, je dalším zdravotním problémem, se kterým by šafrán mohl pomoci bojovat. „Naše výzkumy ukazují, že pravidelná konzumace šafránu může vést k mírnému, ale konzistentnímu snížení krevního tlaku.“ Odborníci totiž zjistili, že sloučeniny obsažené v šafránu, zejména krocin a safranal, mají vazodilatační účinky. To znamená, že pomáhají rozšiřovat cévy, což usnadňuje průtok krve a snižuje tlak na stěny cév.

„U pacientů s mírnou až středně závažnou hypertenzí jsme pozorovali průměrné snížení systolického tlaku o 8-10 mm rtuťového sloupce,“ uvádí vědci. „To může znít jako malé číslo, ale ve skutečnosti to může výrazně snížit riziko srdečních příhod a mozkových mrtvic.“

Silné afrodiziakum

Kromě toho, že šafrán má silné protizánětlivé účinky, je to i účinné a oblíbené afrodiziakum. V tomhle je to opravdový životabudič, což potvrdili ve studii z roku 2011 vědci z univerzity v kanadském Ontariu. Teď navíc také zkoumají možnost použití šafránu v oftalmologii. „Některé složky šafránu, zejména krocin, vykazují schopnost chránit sítnici před poškozením. To by mohlo být průlomové pro prevenci a léčbu degenerativních očních onemocnění,“ dodávají vědci.

Jak využít sílu šafránu

Pro ty, kteří chtějí začlenit šafrán do svého každodenního života, nabízí bylinkáři jednoduchý recept: Vezměte 1 gram sušeného šafránu a zalijte jej 100 ml studené vody. Nechte vyluhovat 24 hodin při pokojové teplotě. Vzniklý macerát přeceďte a užívejte 10 ml třikrát denně. Tento nápoj nejen že může podpořit vaše zdraví, ale také vám poskytne příjemný chuťový zážitek. Nitky šafránu můžete využít samozřejmě i přímo při vaření. Užívání by se měly vyhnout děti a těhotné ženy.

