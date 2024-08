Externí autor 9. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Sagvan Tofi sice podstatnou část svého života platil za neukojitelného bohéma, ale všem dnům je jednou konec, a tak i u tohoto rozervaného idola ženských srdcí nastalo klidnější období. Dnes je tento někdejší bouřlivák známý spíše pro svou producentskou práci a jako zodpovědný tatínek.

Fešák z populárních filmů devadesátek, jako jsou Kamarád do deště nebo Vítr v kapse, Sagvan Tofi je dnes pyšným tatínkem čtrnáctileté Satine. Ta je už v tomto mladém věku velmi půvabná slečna, ostatně má být po kom. Exotické geny po tatínkovi se nezapřou a dívka roste do krásy.

Satine Tofi je celý tatínek

Není to ovšem jediná věc, ve které se takzvaně „potatila“. Po Sagvanovi zdědila také umělecké nadání. Už jako velmi malá měla tu příležitost se ocitnout na prknech, která znamenají svět. Podařilo se jí to v roli myšky v muzikálu Kocour v botách. Když jí bylo deset, stanula dokonce po boku svého tatínka v dalším muzikálu, a sice Mýdlovém princi.

Jak už může název tohoto představení napovídat, jedná se o repertoár především oblíbeného zpěváka Václava Neckáře. Satine Tofi tu vedle svého tatínka rozhodně nezaostávala, dívenka je rozený talent a s předváděním se problém také rozhodně nemá.

„Musím říct, že je to vlastně vtipný, takhle hrát se svým dítětem na jednom jevišti. Ze začátku jsem váhal, ale pak si řekl, proč ne. Zeptal jsem se Satine a ona mi na to řekla, že to zkusí... Já jsem představení odehrál s ortézou, vše dopadlo skvěle a jsem na ni pyšný,“ prozradil pro deník Aha! tehdy hrdý Sagvan.

Dá se předpokládat, že když jste dítě Sagvana Tofiho, váš život nebude tak úplně srovnatelný s běžnými smrtelníky. Stejně tomu bylo i u Satine, která už ve velmi brzkém věku okusila, co je to tvrdá práce. S povinnou školní docházkou totiž musela dívka skloubit i vysoké pracovní tempo. Je ovšem vidět, že je to dcera svého otce a všechno hravě zvládla.

„Chodím na korepetice, trénuji choreografii, převleky a také zkouším společné výstupy s taťkou, chci být dobrá, tak doufám, že nic nepokazím,“ vyprávěla deníku Blesk tehdy desetiletá nastupující hvězda, která v tu dobu musela absolvovat každodenní zkoušky v Divadle Broadway.

Sagvan se bojí o svou princeznu

V Sagvanovi se nezapře pravá otcovská láska, do které samozřejmě spadá i jistá dávka strachu. On sám ostatně moc dobře ví, jaký byl nenapravitelný bouřlivák, a tak pokud po něm dcera zdědila umělecké vlohy, nabízelo by se, aby po něm zdědila i něco dalšího. Večírky a noci, kde alkohol tekl proudem to prozatím naštěstí nejsou, ale i tak je muzikálový producent ve střehu.

„Teď dosáhla věku, kdy mi připomíná mě, takže jí nemůžu nadávat, tak jí zkouším domlouvat. Snažím se ji tolerovat, protože vidím sebe. Geny se holt nezapřou,“ komentuje náročné období dospívání své dcery Tofi.

Už před rokem nabyl jistých obav, že se kolem jeho princezny pohybuje až příliš mnoho nápadníků. „Dceři se zapalují lýtka. Je jí třináct. Občas mám pocit, že si na mobilu píše s kluky. Snažil jsem se, aby sportovala a hrála divadlo. Podle mě by měla mít dobrou průpravu ve škole, hodně sportovat a mít ráda jenom tatínka,“ neodpustil si na závěr šprým někdejší idol z devadesátek.

Zdroje: blesk.cz, zeny.iprima.cz