Natálie Borůvková 23. 11. 2023 7:41 clock 3 minuty video

Herec, zpěvák a hlavně Kamarád do deště, tak přesně to je Sagvan Tofi. Narodil se 7. září 1964. Jako poměrně hyperaktivní dítě ho maminka přihlásila do dramatického kroužku, který vedla Jiřina Steimarová, maminka Jiřího Kodeta. Jak vypadá Sagvan Tofi dnes? Poznali byste ho vůbec?

Hyperktivní dítě Sagvan Tofi byl malý neposeda, který měl v jednom kuse problémy s prospěchem. Jeho maminka ho proto příhlásila do dramatického kroužku, aby zde vybil přebytek energie. Paní Jiřina Steimarová, maminka ikony českého filmu, Jiřího Kodeta, však v malém Sagvanovi rychle rozpoznala skutečný talent. Z „dramaťáku“ tak Sagvan putoval rovnou na Pražskou konzervatoř, kde studoval hudebně dramatický obor. Nedlouho poté si zahrál ve svém prvním filmu. Byla jím komedie Od vraždy jenom krok ke lži režiséra Petra Tučka, natočená v roce 1982. I přes ne příliš výraznou roli si Sagvana nešlo nevšimnout. Jako herec měl nezaměnitelnou energii a charisma. Průlom v jeho kariéře však nastal o rok později, kdy si Sagvan zahrál ve filmu Vítr v kapse režiséra Jaroslava Soukupa. Zde se také poprvé setkal s hereckým kolegou Lukášem Vaculíkem, se kterým ztvárnily hlavní role. Film sledoval příběh dvou učňů pracujících v továrně, kteří sní o lepší budoucnosti. Úspěch filmu vedl k jeho pokračování s názvem Láska z pasáže z roku 1984. Sagvan se ale v pokračování neobjevil, jelikož jeho postava v prvním díle tragicky zemřela. Následovaly další menší i větší role. Další velký mezník Sagvanovy kariéry přinesl rok 1988, kdy dostal nabídku zahrát si ve filmu Kamarád do deště. Film se stal naprostým hitem a ze Sagvana a Lukáše Vaculíka udělal hvězdy tehdejší československé kinematografie. Scénář filmu vznikl již v roce 1985, ale kvůli vojenské službě Lukáše Vaculíka se natáčení odložilo. Poznali byste ho? Film Kamarád do deště sledoval příběh dvou kamarádů, kteří se stanou obětí podvodu a zapletou se s pražským podsvětím. Film proslavila také píseň Dávej ber, kterou nazpívali oba hlavní protagonisté a píseň se stala jedním z největších hudebních hitů v Tofiho pěvecké kariéře. Co zajímavého na sebe herec a zpěvák prozradil, jak se mu daří a jak vzpomíná na minulou tvorbu? Podívejte se toto video: Zdroj: Youtube Tofi se objevil také v pokračování Kamarád do deště II: Příběh z Brooklynu z roku 1992. Poté se ze světa filmu na čas vytratil. V té době si naplno užíval bohémského života, stal se z něj král večírků, kterého proslavily především vztahy. close Magazín Pamatujete na neslyšícího chlapce z Pupenda? Je mu už 36 let. Neuvěříte, jak dnes vypadá a kde pracuje video Tofi, jak sám uvedl, měl mnoho žen. V jeho náruči se ocitla i slavná modelka Simona Krainová nebo zpěvačka Dara Rolins. Proslýchá se, že s nimi měl dokonce randit současně. close Magazín Jak dnes vypadá chytrolín Mark Foster ze seriálu Krok za krokem? Ve 43 letech je z něj pořádný fešák Od té doby jsme ho mohli vidět v roli moderátora, produkčního a scénáristy. Je také autorem libreta muzikálu Čas růží, který má od roku 2017 v repertoáru Hudební divadlo Karlín. Je otcem 13 leté Satine. close info Profimedia zoom_in Herec Sagvan Tofi dnes Zdroje: zena.pluska.sk, www.extra.cz, www.denik.cz

