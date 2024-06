Externí autor 7. 6. 2024 clock 4 minuty gallery video

Je tomu už šestatřicet let od doby, kdy padla první klapka na natáčení oblíbeného filmu Kamarád do deště. Na hlavní představitele Lukáše Vaculíka a Sagvana Tofiho měla tehdy políčeno nejedna žena i dívka. Podepsal se na nich za ta léta zub času a stojí stále tihle herci za hřích?

Snímek režiséra Jaroslava Soukupa sklízel úspěch hlavně u ženského pokolení. Neodolatelné duo Vaculík–Tofi bylo zkrátka okouzlující. Příběh o dvou kamarádech, kteří se zapletli do maléru, když číšník Michal s tváří Sagvana Tofiho přijde o denní tržbu, kterou měl doručit do banky, dodnes diváky táhne k televizním obrazovkám.

Michal se vydá hledat pomoc u svého kamaráda Tomáše, jímž není nikdo jiný než Lukáš Vaculík. Společně pak riskují, když si finance vypůjčí od veksláka Adamce. Dramatická zápletka se dvěma fešáky zaručovala jistý úspěch. A z Tofiho s Vaculíkem udělala super hvězdy.

Duo Vaculík a Tofi bylo zárukou úspěchu

Tihle dva se před kamerou skvěle doplňovali. Klidný Vaculík a bouřlivý Tofi nedali jednomu ženskému oku spát. To, že jim to před kamerou nesmírně klapalo ostatně prozradil i sám Tofi pro web extra.cz: „Vždycky jsme byli každý jiný. Já číslo pořád na pokraji nějakého maléru, Lukáš byl zase vždycky kliďas. V životě jsem ho neslyšel někoho pomlouvat. Je spíš introvert, já naopak spíš bouřlivák. To nám zůstalo doteď. Proto si tak rozumíme.”

Jaroslav Soukup si byl moc dobře vědom toho, že s těmito dvěma nikdy nešlápne vedle. I proto je poté obsadil do pokračování, které neslo název Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu. Se slávou pak herci naložili každý jinak. Vaculík dostával další nabídky a Tofi se zase věnoval společenským záležitostem. Tedy večírkům a krásným dámám.

Nutno podotknout, že ani s přibývajícími léty ani jeden z nich neztratili nic na charismatu, ze kterého se dodnes podlamují ženám kolena. Jediné, co se změnilo, byly charaktery, do kterých byli herci obsazováni. Lukáš Vaculík se tak postupem času více a více objevoval v rolích vyšetřovatelů nebo ochránců práv.

Dodnes je velmi obsazovaným hercem a na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůže. Co se týká jeho soukromí, snaží se ho střežit, nicméně na něj prasklo, že má na Slovensku nemanželskou dceru. Tu si pořídil s krásnou Alexandrou, která ho okouzlila, když byl na vojně.

Vaculíkova nemanželská dcera a bouřlivák Sagvan

Magazín Plus 7 dní přišel dokonce s jejím vyjádřením. „Ano, Alexandra je Lukášova dcera,“ netají se Slovenka. „Když jsem dokázala 22 let mlčet, zůstanu jako partyzán i dál. Je to pro mě dost choulostivá věc a už jsem si kvůli tomu hodně vytrpěla. S Lukášem jsem se kdysi dohodla, že to nebudeme medializovat, a chtěla bych to dodržet,“ cituje slova výše zmíněný web.

To bouřlivák Sagvan se vydal jiným směrem. Vrhnul se na podnikání, protože nabyl dojmu, že tím si vydělá více peněz, než kdyby byl hercem. Jeho počínání se ale neshledalo s takovým úspěchem, jaký zřejmě očekával, a tak se přeci jenom na uměleckou dráhu vrátil. Zalíbilo se mu na muzikálovém poli a na svém kontě má úspěšné Děti ráje nebo Čas růží.

Duši bouřliváka v sobě ale nezapře dodnes, a tak i přesto, že má dcerku Satine, vymetá večírky, kde se jen dá. Sám ale o sobě prohlašuje, že i když se veřejnost zajímá hlavně o jeho eskapády, cítí se být hlavně otcem a zodpovědným producentem. „Starám se o své kolegy, o herce, a snažím se, aby měli zaplaceno. Daří se mi v tom už deset let. Jsem na to pyšný. Mám už připravené další věci, muzikály, ale jsou tu i nabídky na film,“ prozradil webu extra.cz Tofi, který dodnes oplývá neskutečným charismatem.

Ačkoliv se Tofi blíží šedesátce a Vaculík ji dokonce už překročil, není pochyb, že i dnes by se za nimi na ulici otočila nejedna slečna či dáma. A to zajisté ne jen z důvodu, že by v nich poznala Kamarády do deště.

Jak se změnili i další herci z tohoto oblíbeného filmu se podívejte ve videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: extra.cz, plus7dni.pluska.sk, svetzeny.cz