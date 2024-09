Externí autor 10. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Sagvan Tofi před pár dny oslavil své 60. narozeniny. Při pohledu na jeho mladistvý vzhled byste mu tipovali klidně o dvacet let méně. V 80. letech to byl idol dívčích srdcí a zapletly se s ním i známé české krásky. Které dámy podlehly jeho osobitému kouzlu?

Sagvan Tofi se nejvíce proslavil po boku svého hereckého kolegy a kamaráda Lukáše Vaculíka ve filmu Kamarád do deště. Okamžitě se stal díky svému šarmu idolem žen a dívek v 80. letech. Jeho exotický vzhled mu otvíral dveře k nejednomu dámskému srdci. A že si uměl pozornosti Sagvan pořádně užívat.

Jeho maminka byla Češka a tatínek irácký kurd. "Rodiče se seznámili v době, kdy do tehdejšího Československa přijel táta studovat," řekl v rozhovoru pro Prima Ženy. Dětství strávil v Iráku a po letech manželství se jeho matka s biologickým otcem rozvedla. Jeho otčím byl kriminalista Miloslav Dočekal, se kterým měl Sagvan nádherný vztah.

I přesto, že to nebyl jeho otec, oslovoval ho tati. Byl to právě on, kdo Sagvana přes svého kamaráda Jiřího Kodeta dostal k herectví. V roce 2016 nevlastní otec Sagvana zemřel. Herec se s touto ztrátou dlouhá léta nedokázal srovnat. Svoji nejslavnější roli ztvárnil po boku Lukáše Vaculíka ve filmu Kamarád do deště.

Během natáčení si všichni užívali spoustu legrace. "Beata Andraszewicz, která hrála přítelkyni Sagvana, byla velmi příjemná a dobrá polská herečka, ale byl s ní jediný problém – nechtěla se se Sagvanem líbat. Nechápal jsem proč a ona mi v pláči vysvětlovala, že svému polskému příteli, který je žárlivý, slíbila, že se ve filmu s nikým líbat nebude. Dneska se tomu už směju, ale tehdy jsem byl na Beatu docela naštvaný," prozradil ve vzpomínkách režisér filmu Jaroslav Soukup.

Sagvan miloval ženy a ony jeho

Sagvan Tofi byl bezesporu milovníkem ženy. Mezi nejznámější ženy, které mu neodolaly, patřily například slovenská zpěvačka Dara Rolins, modelka Simona Krainová nebo modelka Alena Šeredová. "Ženy jsou tím nejlepším, co nám pánbůh dal," s oblibou říká. Žen měl v posteli spousta a prakticky každá o něm s odstupem času mluví jen hezky.

Jestli se někdo Sagvan skutečně naštval, byla to herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. V minulosti totiž Sagvan přispíval svými texty do jednoho časopisu a jeden sloupek věnoval právě Kateřině, která z toho rozhodně nadšená nebyla. Táhlo se to s ní dlouhou dobu a Sagvanovi nemohla vůbec přijít na jméno.

"Dlouho si z ní všichni dělali legraci, že je na peníze a že si vybírá bohaté partnery. Tehdy ze své vily utekl policii Radovan Krejčíř. Nikdo ho nemohl najít a psalo se, že je prostě nepolapitelný. Já jsem na to konto napsal něco ve smyslu: ‚Najít Krejčíře není problém, dejte Kateřině Brožové čuchnout k jeho peněžence a ona ho hned vystopuje.‘ Fór to byl dobrý, všichni se pobavili. Akorát jediný, kdo se nesmál, byla Katka. Byla na mě hodně naštvaná, přitom jsme se znali dlouhou dobu a v sedmnácti spolu točili," zavzpomínal v rozhovoru pro iDnes.cz Tofi.

Sagvan Tofi si byl svým šarmem natolik jistý, že v jednu dobu začal randit se zpěvačkou Darou Rolins a modelkou Simonou Krainovou zároveň. Ještě horší to bylo v tom, že dámy byly v té době nejlepší kamarádky a vymetaly spolu jeden bar za druhým. Tehdy si Sagvan Tofi skutečně zavařil a obě dvě mu pěkně zatopily pod kotlem.

Chodil s Darou Rolins a Krainovou zároveň

Nejdříve se bláznivě zamiloval do Dary Rolins. Modelku Simonu Krainovou znal už z dřívějška, protože si zahrála ve filmu Kamarád do deště. "Já jsem potřeboval do toho klipu nějaký čtyři hezký holky. A jedna z těch holek byla právě Simona. Mně se z fotek moc líbila a tenkrát byla v Paříži. Ona pak přijela a já ji vybral. Od té doby jsme se znali," svěřil se herec v pořadu eXtra Host.

"Ona tu roli nakonec dostala. Já jsem chtěl, aby tam hrála. No a pak jsme spolu natáčeli, do toho jsem se kamarádil s Darou. Takhle to probíhalo docela dlouho, ale já jsem to nemyslel zle. Já jsem je miloval obě, no," dodal se smíchem Sagvan Tofi, kterému už to přijde jako vtipná historka z jeho divokých let. Tenkrát mu ale do smíchu rozhodně nebylo.

Simona Krainová moc dobře věděla, že se herec schází ještě s Darou. Slovenská diva ale o jeho druhém vztahu neměla ani ponětí. Nakonec se Simona rozhodla, že všechno rozsekne. "My jsme pak byli se Simonou někde a ona najednou zmizela. A já už jsem něco tušil, protože jsme byli blízko bytu Dary. Já už jsem to cítil. Ona šla za ní a všechno jí řekla," dodal Sagvan, kvůli kterému se krásky téměř popraly.

Zdroj: eXtra.cz, Prima Ženy