Na zelené Sahaře žili záhadní lidí: Před 10 000 lety vyspělá civilizace zmizela

Dnes je Sahara třetí největší pouští světa. Změní se to?

Foto: Manamana / Shutterstock.com

Při slově Sahara se snad každému vybaví nekonečné písečné duny, hrající všemi možnými odstíny. Sucho a neskutečné horko. Ale nebylo to tak vždycky. Po Antarktidě a Arktidě největší poušť na světě, Sahara, byla po téměř deset tisíc let zemí plnou jezer, řek a lesů, o čemž svědčí mnohé fosilní nálezy. Kdo však byli její obyvatelé a co se s nimi stalo? Zachovaly se po nich jen jeskynní rytiny a kresby, díky nimž je Sahara i dnes jedním z největších muzeí pod širým nebem na světě.