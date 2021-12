Gladiátor z Osvětimi: Arouch musel zabíjet pro zábavu nacistů, aby sám nezemřel

Salamo Arouch na archivní fotografii

Foto: Neznámý / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Z koncentračního tábora by každý hledal cestu ven jakýmkoli způsobem. I kdyby si ji měl proboxovat. Takový se ale našel jen jeden, který měl na to nadání, sílu a vytrvalost. Salamo Arouch se narodil jako Salamone, ale „ne“ ze svého jména později vypustil, a do paměti lidí se zapsal jako řecký boxer židovského původu, který přežil holokaust proto, že svým boxerským uměním bavil nacistické důstojníky v Osvětimi.