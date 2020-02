Krvavé čarodejnické procesy v Salemu odstartoval nevinný dětský žert

Dvě dívky padly k zemi a svíjely se v křečích. Když je doktor pohlídl, usoudil, že za nevysvětlitelným chováním stojí čarodějnická kletba. Děvčata to potvrdila. Salemské procesy byly tímto zahájeny.

Ta čarodějnice nás chce zabít

Všechno to začíná na sklonku zimy 1692 v massachusettském městečku Salem. Několik děvčat, v čele s reverendovou dcerou Elizabeth Parris a její sestřenicí Abigail Williams, padají k zemi, zmítají se v křečích a vychází z nich podivné skřeky. Postupně začnou obviňovat některé ženy, že jsou čarodějnice a že je uřkly. Co jiného by za tím mohlo stát?

Ďáblovu prokletí propadají už i dospělé ženy, které po vzoru svých mladších verzí leží na zemi a bolestně skuhrají. Jména salemských občanek Sarah Goode, Sarah Osborn a její indiánské služebné Tibuty místní zcela šokují. Zviklaná služka později rozšíří seznam o další, mimo jiné Bridget Bishop, která se stane první popravenou čarodějnicí.

Naplno se procesy rozjedou v květnu. Postižená děvčata chrlí jedno jméno za druhým, čarodějnic je už 100, v seznamu figuruje i pár mužů a jeden čtyřletý chlapec. Ze satanismu je obviněn každý, kdo jakýmkoliv způsobem vybočuje z řady, má něco, co jiný ne, není oblečen podle puritánských standardů, říká neznámá, kletbě podobná slova, je více než jednou rozvedený. Z velké části se nařčením řeší i sousedské spory.

Dětský žert

Inkviziční soud má plné práce s pletením oprátek, ze 150 nařčených osob jich více než 70 předstoupí před tribunál a do konce procesů na jaře 1693 je 20 čarodějnic odsouzeno k smrti. Ne každý zemře oběšením – muži, který odmítal spolčení se satanem, rozdrtili hlavu kamenem.

Obyvatelé si začnou uvědomovat hrůzu, jež se odehrála v jejich městě, a volají po spravedlnosti. Inkviziční tribunál je až do roku 1696 zatvrzele přesvědčen, že nepochybil. Vždyť nikdo další už netrpí, jak jinak si to vysvětlit, než že v Salemu už žádná další čarodějnice neřádí?

Historici mají jasno. Procesům předcházela velmi chladná zima, oblast sužoval strach z indiánských nájezdů, černé neštovice kosily jednoho člověka za druhým, stačí k tomu přidat pravděpodobnou otravu z námelu, která zapříčinila ony záchvaty, a vznikne masové přesvědčení, že tolik neštěstí může způsobit jedině ďábel. Samozřejmě se nabízí i možnost, že děvčata křeče jen předstírala a mělo jít o nevinný žert, který se vymkl kontrole.