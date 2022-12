Byl krásný den. Dvanáctiletá Erika si hrála na pláži ostrova Jedediah v Britské Kolumbii. Sbírala mušle a stavěla hrady z písku. Najednou si všimla modrobílé běžecké boty. Podívala se dovnitř a našla ponožku. Z legrace ji vytáhla. Z jejích útrob se na ní šklebily zbytky lidské nohy.

O šest dní později se situace opakovala. Na nedalekém ostrově Gabriola našel nohu s černou teniskou mladý manželský pár. Bylo 26. srpna roku 2007. Policie byla zmatená. „Objev dvou pravých dolních končetin v tak krátkém časovém úseku je podezřelý,” řekl Garry Cox z Královské kanadské jízdní policie. „Máme možná co do činění se šíleným masovým vrahem.”

Nechutným nálezům nebyl konec. V průběhu dvanácti let moře vyplavilo na kanadské pláže dalších dvacet jedna noh. S výjimkou jedné byly všechny obuté ve sportovních teniskách. Veřejnost byla vyděšená a vyšetřovatelé v koncích.

Nohy v teniskách

Detektivové čelili řadě otázek. Proč se rozkládající se končetiny objevují právě na konkrétním úseku břehů Britské Kolumbie? A proč svědci najdou jen nohy a ne celá těla? Pátrání nebralo konce. Nakonec pomohla odpovědět věda.

„Nejdřív bylo nutné pochopit, co se stane s mrtvým tělem, jakmile se ocitne ve slané vodě,” říká Laura Yazedjian, forenzní antropoložka z Columbia Coroners Service. „Většinou je nejdříve unášeno větry a proudy. Poté klesá ke dnu. Chlad brání běžnému rozkladu. Místo toho ale probíhají jiné mikrobiální procesy. Tkáně se promění ve voskovitou látku tzv. adipocere. Ta v prostředí s nízkým obsahem kyslíku přetrvává dokonce staletí.” Přesně tento stav spatřila vědkyně na nohách v teniskách.

A co zbytek těla? „Na základě výzkumu Gail Anderson z Univerzity Simona Frasera, která sledovala rozklad prasat v hlubinách oceánu, lze odpovědět, že měkké tkáně zkonzumoval dav krevet, humrů a krabů. Tenké kotníky se pak oddělily společně s teniskami.”

Masový vrah nebo sebevrahové?

Odbornice provádějící posmrtné ohledání zároveň zjistila, že končetiny byly separovány přirozeným procesem rozkladu. Na žádné z nich nenašla řezné stopy. To nasvědčuje, že lidé se nestali obětí šíleného vraha. Vyloučit se to ovšem nedá. Analýzy DNA ukázaly, že chodidla patřila buď sebevrahům nebo pohřešovaným jedincům.

Zbývalo odpovědět na otázku, proč pozůstatky vyplavaly na březích Sališského moře. Parker MacCready, profesor oceánografie na Washingtonské univerzitě v Seattlu, proto sestavil trojrozměrnou počítačovou simulaci, do které zahrnul příliv, odliv, větry i podmořské proudy. Zjistil, že vody u břehů Britské Kolumbie fungují jako lapač všeho, co připluje z oceánu. Proč se ale nohy v teniskách začaly objevovat až v roce 2007? „Mohou za to výrobci,” říká Gail Anderson. „Vzduchové kapsy uvnitř sportovní obuvi nadnášejí. Proto se končetiny nepotopí a vyplavou.”

