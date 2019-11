Sally Salisbury: Pozoruhodný příběh lásky nejslavnější londýnské kurtizány

Jestli se o kurtizánách minulosti dá říct jedno, tak že se dokázaly zmocnit srdce i nejvýznamnějších mužů historie. Na malou chvilku se to podařilo i Sally Salisbury, kterou však stihla předčasná smrt. Její příčinu nevěstky lásky také společnou.

A všechny mají zhruba stejně pochmurné dětství. Rodným jménem Sarah Pridden byla dcerou zedníka samoživitele. Matka zemřela po porodu. Byla vedena k tomu stát se uznávanou švadlenou pro důležité dámy. Bavilo jí to a viděla se jako přední návrhářka, kdyby nedošlo k fatální chybě: ztratila cenný kus látky.

Nejoblíbenější prostitutka Londýna





Ze školy raději odešla, domů se už nevrátila a zabydlela se v ulicích londýnské čtvrti St. Giles. Na živobytí si vydělávala různě; prodávala, co nalezla, několik krátkodobých brigád si mermomocí zařídila v okolních obchodech, ale nakonec se uchýlila k nejosvědčenější práci pro chudou dívku, k prostituci.



Za ty léta v temných londýnských uličkách si vysloužila mezi zákazníky dobrou pověst. Do hledí se jí dostalo i mnoho důležitých pánů, toužících po chvilce pobavení v příjemné společnosti krásné slečny. Mezi nimi byl i plukovník Francis Charteris, Sallyn první dlouhodobý milenec. Jejich vztah po několika měsících skončil a Sally se chopila Matka Wisebourne, lidově řečená bordelmamá nejexkluzivnějšího a nejdražšího nevěstince v Londýně. Tam přijala nové příjmení jednoho ze svých stálých klientů Salisburyho.



O Sally byl obrovský zájem, a protože kurtizány z nevěstince si nemohl dovolit jen tak někdo, vystřídala spoustu dalších významných milenců, mezi nimiž byl například státní tajemník Vikomt Bolingbroke, který si za služby rád připlatil nad rámec hodinové sazby, diplomat Matthew Prior, Vévoda z Richmondu, nebo Vévoda ze St. Albans, syn jiné slavné kurtizány Nell Gwyn. Dokonce se spekulovalo, že se klientem stál i budoucí král Jiří II.

Smrt za mřížemi



Život ve Wisebourne nebyl vždycky lehký. Po výtržnostech v nevěstinci v roce 1713 byla poslána do vězení, propuštěna byla o několik dní později soudcem Blagneym, který patřil k ansámblu milenců. Po smrti Matky Wisebourne vyměnila pracoviště a přestěhovala se do konkurenčního podniku Elizabeth Needham v Park Place.



Sally měla často po boku svou mladší sestru. S tou se osudného dne rozhodla zajít do krčmy v Chandos Street, kde kvůli operním lístkům, jež namísto v rukou Sally skončily u její sestry, vznikla mezi kurtizánou a jejím klientem, politikem Johnem Finchem, roztržka. V záchvatu vzteku Sally vzala příborový nůž a zasunula ho hluboko do Finchovy hrudi. Svého činu okamžitě litovala a čekala v krčmě, než přijde pomoc. Finch ji zřejmě miloval a "nehodu" jí vzápětí odpustil.



Za bodnutí byla odsouzena k jednomu roku ve vězení a stolibrové pokutě. Finch se ze zranění zotavil a dokonce žádal o její propuštění na svobodu, což soud zamítl. I za mřížemi byla Sally opěvovaná a nebylo dne, kdy k ní dozorčí nepustil nějakého ctitele. Po devíti měsících trestu však nečekaně zemřela. Za příčinu smrti se pokládá zánět mozku, jíž jí přivodil syfilis.



Celebrita mezi prostitutkami se neobešla bez vlastního odkazu; na motivy jejího příběhu vzniklo několik knih na divadelních her.