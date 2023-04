Můžete vidět starý pár nebo hudebníka hrajícího na kytaru. Obrázek, který v této optické iluzi slavného Salvátora Dalího vidíte jako první, vypovídá mnohé o vaší osobnosti. Podívejte se na obraz "Starý pár nebo hudebník" a zjistěte, kdo jste.

Optická iluze Salvátora Dalího

První věc, které si na obrázku všimnete, je starý pár hledící láskyplně na sebe. Když se však podíváte pozorněji, uvidíte celou řadu výjevů, od mladé ženy vykukující ze dveří, po muže, který si zpívá a hraje na kytaru.

Slavný obraz Salvátora Dalího "Starý pár nebo hudebník" nabízí mnoho příběhů a metafor.

Obraz surrealisty Dalího je proslulý převážně tím, že jde o optickou iluzi, kterou každý může vnímat dle svého. Z dálky a na první pohled tato ilustrace zobrazuje starou ženu a muže, kteří se na sebe dívají.

Při přiblížení však můžete mít pocit, že jde o zcela odlišný obraz. Vidět můžete muže sedícího na zemi, jak si zpívá a hraje na kytaru. Naproti němu sedí mladá žena s náhrdelníkem kolem krku, která jeho zpěvu s láskou naslouchá.

To, co na obrázku vidíte jako první, vypovídá mnohé o vaší osobnosti. Pokud jste si všimli starého páru, vnímáte život jako celek. Nezabýváte se malichernostmi, nezajímají vás detaily, naopak na svět pohlížíte z ptačí perspektivy.

Pokud jste ale jako první zaznamenali mladý pár, kde muž hraje na kytaru a zpívá, máte neuvěřitelný smysl pro detail. Všímáte si maličkostí, o kterých jiní nemají tušení. Téměř nic před vámi nezůstane bez povšimnutí.

Hra na vnímání

Právě to dělá z obrazu Dalího zcela unikátní dílo. Obraz namaloval tak, aby si hrál s vaším vnímáním. Iluze, která o vaší osobnosti napoví víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Zdali vidíte sklenici na půl plnou nebo naopak prázdnou odráží nejen vaše vlastnosti, ale i to, jak vnímáte svět kolem sebe.

Surrealistické umění se snaží vyjádřit imaginativní výjevy a vize, které na první pohled nemusí dávat smysl. Jsou oproštěné od vědomé racionální kontroly. Jednáte podvědomě, možná vidíte jen to, co skutečně vidět chcete.

Dalího "Starý pár nebo hudebník" je uměleckým počinem bez konkrétního významu. Je to obraz, ve kterém si každý najde, co má.

Laicky řečeno to znamená, že účelem Dalího obrazu není sdělit vám význam, smyslem je, abyste mu význam přisoudili vy jako divák. Surrealistická díla jsou plná abstraktních a nekonkrétních věcí, které každému nabízejí možnost otevřené interpretace.

