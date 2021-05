Byl nalezen záhadný obraz da Vinciho. Kvůli střetu kultur zůstává stále skrytý

Obraz Salvator Mundi od Leonarda da Vinci zdobí stěnu jachty jeho majitele

Foto: Jozef Klopacka / shutterstock.com

Ikona umění, pařížský Louvre, prověřil obraz Salvator Mundi a potvrdil, že se jedná o dílo Leonrada da Vinciho. Tento nález však zůstal v tajnosti, protože nový majitel obrazu a nejslavnější muzeum světa se nedokázali dohodnout na podmínkách jeho instalace.

Francouzští kurátoři deset let pracovali na přípravě velké výstavy k 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho. Když se však brány dlouho očekávané výstavy konečně otevřely, obraz, který byl nejvíce diskutovaný, Salvator Mundi, zde nebyl. Jedná se přitom o nejdražší umělecké dílo, jaké se kdy v aukci prodalo.

Obraz za 450 milionů dolarů

Obraz, který se jako zázrakem zjevil při prodeji ošuntělé nemovitosti v New Orleans, byl v roce 2017 prodán jako znovuobjevený „ztracený“ Leonardo, a byl prodán anonymnímu uchazeči za více než 450 milionů dolarů. Nový majitel však obraz nekompromisně skryl před zraky všech. Příležitost spatřit jej na vlastní oči se objevila o dva roky později, právě u příležitosti slavné výroční výstavy. Tato událost se stala skutečnou senzací nejen v uměleckých kruzích.

Nové spekulace

Protože se tak však nakonec nestalo, mezinárodní umělecký svět se netajil zklamáním a absence obrazu na výstavě vyvolala další vlnu nových otázek.

Došel Louvre k závěru, že obraz ve skutečnosti není dílem Leonarda, jak tvrdila hlasitá hrstka vědců? Odmítl kupující – údajně korunní princ Mohammed bin Salman ze Saúdské Arábie, zahrnout obraz do výstavy ze strachu z veřejné kontroly? Všichni byli více než zneklidněni představou, že možná jde o podvod, který už se stal inspirací pro literární díla, dokumenty, umělecké klevety, a dokonce i Broadwayský muzikál.

Ukázalo se, že nic z toho ale nebyla pravda.

Saudský korunní princ Mohammed bin Salman vydražil obraz za 450 milionů dolarů Zdroj: Cubankite / shutterstock.com

Mocenské spory o orginál

Podle několika francouzských úředníků a důvěrné francouzské zprávy o autentičnosti obrazu, kterou získal The New York Times, korunní princ tajně odeslal obraz Salvator Mundi do Louvru již rok předem, tedy v roce 2018. Zpráva rovněž uvádí, že obraz patří saudskoarabskému ministerstvu kultury – což však Saúdové nikdy nepřiznali.

Tým francouzských vědců podrobil nezarámované plátno týdennímu forenznímu zkoumání nejpokročilejšími technologiemi dostupnými v uměleckém světě. Následně vědci ve své nezveřejněné zprávě prohlásili, a to dokonce s větší autoritou než jakékoli předchozí hodnocení, že se obraz jeví jako vlastnoruční dílo Leonardova da Vinci.

Ježíš vedle Mony Lisy

Saúdové však tuto skutečnost přesto zamlčeli, a to ze zcela odlišných důvodů, než bylo řečeno. Nelíbil se jim fakt, že by jejich obraz Ježíše nevisel vedle Mony Lisy. Tento převratný fakt uvedlo minulý týden hned několik francouzských úředníků v důvěrných rozhovorech.

Z uměleckého světa se tak spor najednou ocitl na zcela odlišném poli, mocenském sporu o ego a sílu.

Kde je pravda?

Někteří skeptici ze světa umění podezírají Saúdy z toho, že ve skutečnosti vůbec nechtěli obraz zahrnout do francouzské výstavy. Místo toho jej chtěli stále tajit, aby zvýšili komerční potenciál jeho instalace kdykoli později, doma, v Saúdském království. Současní i bývalí francouzští úředníci však tvrdí, že Saúdové dychtili po tom, aby jejich nově získaná trofej visela v Louvru, pokud by byla umístěna vedle nejslavnějšího obrazu na světě.

Když Saúdové odmítli tyto požadavky jako iracionální a neproveditelné, jako odpověď odmítli Francouzi zveřejnit své vlastní pozitivní hodnocení autentičnosti díla. Trvali na tom, že Salvator Mundi musí být vystaven v Louvru na výstavě pod dohledem francouzské vlády.

A výsledná diplomatická patová situace mezi Francouzi a Saúdy tak nakonec ukryla obraz před zraky světa, protože oblak intrik kolem něj nadále bobtnal.

Muzeum Louvre odmítlo pověsit obraz Ježíše vedle Mony Lisy. Prý kvůli bezpečnostním opatřením Zdroj: JeanLucIchard / shuttersock.com

Spatřen před 10 lety

„Upřímně řečeno, myslím, že by se vše, co se stalo, vypařilo, kdyby byl obraz v Louvru vystaven. Lidé by se tak na vlastní oči mohli přesvědčit o jeho pravosti. Měli by s obraze, osobní zkušenost,“ řekl Luke Syson, ředitel Fitzwilliamova muzea v anglickém Cambridge. Právě Syson dohlížel jako kurátor na výstavu Leonarda v roce 2011 v Národní galerii v Londýně, kde byl Salvator Mundi vystaven.

Historie díla

Obraz Salvator Mundi byl údajně namalován kolem roku 1500 a jako jedno ze dvou podobných děl byl uveden v soupisu sbírky anglického krále Karla I. po jeho popravě v roce 1649. Historické záznamy o vlastnictví sbírky však končí koncem 18. století.

Kolem roku 2005 pak pár obchodníků s uměním v New Yorku procházel v New Orleans nemovitosti na prodej. Náhle si jejich pozornost zasloužil zrestaurovaný a částečně namalovaný obraz. Domnívali se, že by mohl stát za bližší prozkoumání. Obraz získali za méně než 10 000 dolarů a přinesli jej kvalifikovanému specialistovi, aby odstranil pozdější vrstvy barvy a obnovil tak originál.

Obraz od té doby několikrát změnil majitele, až se objevil jako Leonardo na výstavě roku 2011 v Národní galerii v Londýně. Ale byla to právě rekordní nabídka v roce 2017! Nabídka 450 milionů dolarů, která dostala obraz Salvator Mundi na titulky titulních stránek. Zájem ještě více podpořil The Times. Médium uvedlo, že anonymní kupující jednal za korunního prince Saúdské Arábie.

Další spekulace o pravosti

Pak diskuse načas utichly, aby se opět dostaly na titulní stranu díky vydání nového francouzského dokumentu z minulého týdne, jenž tvrdí, že Louvre dospěl k závěru, že Leonardo je pravděpodobným autorem obrazu…! Dokument, který odvysílala francouzská televize, ukázal dvě maskované postavy identifikované jako francouzští vládní úředníci, kteří tvrdí, že korunní princ Mohammed by obraz na výroční výstavu nepůjčil, protože Louvre odmítl dílo plně připsat Leonardovi.

Režisér dokumentu Antoine Vitkine v telefonickém rozhovoru uvedl, že si stojí za svými tvrzeními, když řekl, že prezident Louvre odmítl komentovat verdikt muzea ohledně obrazu. „Louvre trval na tom, že zpráva o autentičnosti obrazu neexistovala,“ řekl Viktine.

I přes toto tvrzení kurátoři Louvru tajně připravili lesklý, 46stránkový souhrn závěrů jejich forenzního zkoumání malby. Poprvé o její existenci informovala Alison Cole z The Art Newspaper v březnu loňského roku. Naskenované kopie důvěrné zprávy se staly cenným majetkem předních odborníků na Leonarda po celém světě, a i The Times získal několik kopií.

Opakovaně potvrzená pravost

Odborníci z Centra pro výzkum a restaurování francouzských muzeí, nezávislého institutu ministerstva kultury, použili fluorescenční rentgenové záření, infračervené skeny a digitální fotoaparáty zaměřené pomocí vysoce výkonných mikroskopů k porovnání detailů podpisů materiálů a uměleckých technik obrazu Salvator Mundi s dalšími uměleckými díly Leonarda v Louvru.

Tenká dřevěné deska, na níž je Salvator Mundi namalován, je stejný druh ořechu z Lombardie, jaký použil Leonardo i v jiných pracích. Umělec namíchal do barvy jemné práškové sklo, jak to dělal Leonardo v pozdějších letech. Zpráva byla uzavřena tvrzením, že stopy skryté malby pod viditelnými vrstvami, detaily v kadeřích Kristových vlasů a odstín světlé rumělky použité ve stínech – vše ukazuje jasně na Leonardův rukopis.

Titulní strana katalogu se nekoná

„Všechny tyto argumenty zcela jasně ukazují na dílo da Vinciho," napsal Vincent Delieuvin, jeden ze dvou kurátorů výroční výstavy, v dlouhé eseji popisující zkoušku s tím, že obraz byl bohužel „poškozen špatnou konzervací“ a „starými, nepochybně příliš brutálními výplněmi“.

Jean-Luc Martinez, prezident Louvru, byl ve svém tvrzení ještě jasnější. "Výsledky historické a vědecké studie prezentované v této publikaci nám umožňují potvrdit připsání díla Leonardovi da Vinci," napsal v předmluvě. (Současné funkční období prezidenta Oouvru by mělo skončit tento měsíc. Francouzský prezident Emmanuel Macron se stále nemá k oznámení, zda prodlouží funkční období pana Martineze nebo jmenuje do funkce někoho nového).

Louvre byl tak dychtivý zahrnout Salvatora Mundiho do své výroční výstavy, že kurátoři plánovali použít reprodukci obrazu na titulní stranu svého katalogu, uvedli úředníci.

Bezpečnost Mony Lisy nade vše

Saúdové však, podle francouzských úředníků, velmi trvali na tom, že Salvator Mundi musí být vystaven vedle Mony Lisy.

„Díky mimořádným bezpečnostním opatřením obklopujícím Monu Lisu je velmi obtížné obraz kamkoli přesunout ze Salle des États, rozlehlé galerie v horních patrech Louvru. Umístit Mundiho vedle Mony Lisy by bylo nemožné,“ argumentovali francouzští úředníci.

Franck Riester, tehdejší francouzský ministr kultury, se snažil celé týdny diskutovat jako prostředník. Jako kompromis navrhoval, aby se Salvator Mundi instaloval vedle Mony Lisy v době konání výroční výstavy.

„Přísně tajné“

Princ Bader bin Farhan al-Saud, starý přítel korunního prince Mohammeda, který byl v aukci o obraz Salvator Mundi druhým „přihazujícím“, byl později jmenován saúdskoarabským ministrem kultury. Když náhodou navštívil Paříž, francouzský ministr kultury a prezident Louvre jej vedli na soukromou prohlídku muzea a výstavy, aby se ho pokusili přesvědčit, aby obraz zapůjčil.

Mluvčí saúdského velvyslanectví ve Washingtonu však odmítl tuto spekulaci komentovat.

Plánovaná část katalogu s podrobnostmi o ověřování obrazu byla před zveřejněním odstraněna a muzeum nařídilo, aby byly všechny kopie zprávy uzamčeny ve skladu.

Sophie Grangeová, mluvčí Louvru, uvedla, že úředníkům muzea bude zakázáno diskutovat o jakémkoli takovém dokumentu, protože francouzská pravidla zakazují zveřejňovat jakékoli hodnocení nebo ověřování děl neuvedených v muzeu.

Corinne Hershkovitch, přední francouzská umělecká právnička, naopak zmínila, že tyto „dlouholeté tradice“ byly „formalizovány zákonem v roce 2013 vyhláškou o statutu památkových konzervátorů“.

Navždy skryt před světem?

„Protože tedy Francouzi odmítli o malbě mluvit a Saúdové ji odmítli ukázat, spekulativní otázky o malbě si vybraly svou daň,“ řekl Robert Simon, newyorský obchodník s uměním podílející se na znovuobjevení obrazu Salvator Mundi.

"Pověst a hodnota díla je vlastně – díky všem těmto neoprávněným spekulacím – svým způsobem poničená," řekl Simon.

V tuto chvíli visí slavný obraz ještě slavnějšího malíře na zdi jachty jeho majitele, Mohammeda bin Salmana. Kdo ví, zde jej ještě široká veřejnost kdy spatří.

Zdroje:

https://www.nytimes.com/2021/04/11/arts/design/salvator-mundi-louvre-leonardo.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&fbclid=IwAR08gjJnrtzqTsr8lXqUpcZo2DhljQ1RqHzBRLnTqmfN2eFLYqajYUbWqBM

https://www.irishtimes.com/culture/art-and-design/the-mystery-of-the-salvator-mundi-where-has-leonardo-da-vinci-s-375m-painting-gone-1.4535040

https://www.thetimes.co.uk/article/mohammed-bin-salman-hung-450m-leonardo-da-vinci-painting-salvator-mundi-yacht-cqblvh8s3