Možná ji znáte pod názvem babské ucho. Bylinka, která má pro lidský organismus celou řadu zdravotních benefitů. Vyhání hleny z těla a dokonale vylepší vaše mozkové funkce. Právě nyní má navíc ďábelskou sílu.

Všemocná šalvěj

Šalvěj lékařská neboli salvia officinalis je bylinkou, která má všestranné využití. Použít ji můžete v kuchyni jako chutné koření a své uplatnění jistě najde i v čerstvém stavu.

Šalvěj lékařskou poznáte podle jemně chlupatých listů zelenostříbrné barvy. Konzumací této bylinky dostane vaše tělo celou řadu prospěšných látek jako jsou flavonoidy, třísloviny a aminokyseliny.

Tato jedinečná bylinka je také bohatým zdrojem silic, hořčinů, vitaminu C a vitamínů skupiny B a P. Použít ji můžeme jak vnitřně, tak vně svého těla.

Šalvěj lékařská má mnohostranné využití. Účinky této bylinky jsou skutečně širokospektrální. Šalvěj harmonizuje hormonální systém, pomáhá zmírnit premenstruační sybdrom a nápomocná je také pro ženy v období klimakteria. V dobách starého Říma se šalvěj užívala jako podpora plodnosti žen, které měly problémy s otěhotněním.

Dalšími významnými benefity, které vám konzumace šalvěje přináší, jsou harmonizace trávení, posilnění imunitního systému a antioxidační procesy našeho těla.

Má ďábelskou sílu

Účinky šalvěje lékařské jdou ale mnohem dál. Pozitivně ovlivňuje dýchací soustavu i stav kostí a kloubů našeho těla. Zlepšuje mozkové funkce, a pokud trpíte zahleněním organismu, je pro vás tato bylinka jako dělaná.

Šalvěj a její účinky:

Zdroj: Youtube

Šalvěj doslova vyžene všechen hlen z vašeho těla.

Ideálním obdobím, kdy je dobré šalvěj sbírat, je období těsně před květem. To trvá přibližně od května do června. Pokud si pospíšíte a tuto bylinku natrháte do zásoby, přinese vašemu tělu ty nejlepší benefity.

Šalvěj, jak už bylo řečeno, lže užívat vnitřně i vně našeho těla. Vnitřně se užívá formou čaje, kdy čtyři čajové lžičky zalijeme 500 mililitry horké vody. Necháme 15 minut louhovat a ještě teplé po doušcích pijeme.

Čaj ze šalvěje lze použít také jako kloktadlo. Jen je třeba nechat čaj vychladnout, aby nás nepopálil.

Vně pak šalvěj využíváme formou obkladů. Užívání této bylinky by se ale nemělo přehánět. Důvodem je látka thujon, kterou šalvěj obsahuje a která je jedovatá. Obecně tedy platí užívat šalvěj pouze krátkodobě a v přiměřeném množství.

Zdroje: www.drmax.cz, osej.cz, www.itrvalky.cz