Newyorčanka Samantha Hartsoeová se pustila do dobrodružství, z něhož mrazí. Ve svém domě na Rooseveltově ostrově objevila za zrcadlem v koupelně skrytý byt se třemi ložnicemi. V bytě měla totiž průvan a nevěděla odkud. Prostor se otevřel, když pohnula zrcadlem…

Toto ohromující odhalení vyvolalo na newyorském trhu s bydlením vlnu šoku. Hartsoeova eskapáda, zdokumentovaná na TikToku, si získala miliony diváků a vyvolala srovnání s horory jako Vetřelec nebo Candyman.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Průzkum koupelnové zdi

Vše začalo tím, že se Hartsoeová snažila odhalit zdroj studeného průvanu ve své koupelně. Znepokojena intenzitou průvanu, který jí dokonce hýbal vlasy, se rozhodla prozkoumat situaci hlouběji. Když odstranila koupelnové zrcadlo, odhalil se skrytý byt.

Navzdory strašidelnému objevu přiměla Hartsoeovou zvědavost, aby si nasadila provizorní čelovku, masku, vyzbrojila se kladivem a vydala se na průzkum skrz díru ve zdi koupelny. Přestože video varovalo před možným vážným zraněním, Hartsoeová se na druhé straně objevila bez zranění.

Uvnitř skrytého prostoru narazila na otevřená okna a hromady pytlů na odpadky. Odhozená láhev s vodou vzbuzovala naznačovala, že uvnitř je známka života. Když Hartsoeová procházela temnými místnostmi, přiznala: "Tak nějak jsem očekávala, že tam někdo bude, zvlášť když tam byla ta láhev s vodou." Důkladný průzkum však odhalil vytrhané podlahy, obnažené potrubí a absenci základního vybavení, což prostor označilo za neobyvatelný.

Tajemství v New Yorku?

Existence ukrytého bytu zůstává zahalena tajemstvím a ani správci budovy nejsou schopni poskytnout konkrétní odpovědi. Hartsoeová mezitím přijímá preventivní opatření a minimalizuje své návštěvy koupelny. Široký ohlas svého videa přičítá spoluobčanům New Yorku, kteří sní o tom, že objeví další čtvereční plochu ukrytou za stěnami svých koupelen.

"Myslím, že všichni v New Yorku mají tak malé byty, že nevíte, co tam najdete," uvažuje.

Strašidelný objev Samanthy Hartsoeové ukazuje, že město, které nikdy nespí, stále skrývá tajemství, a to i ve zdech svých stísněných bytů.

Zdroje: www.nbcnews.com, www.theguardian.com