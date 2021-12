Legendární Hondžó Masamune: Smrtonosná japonská legenda zmizela neznámo kam

Mečíř Masamune při práci se svým asistentem

Meč byl pro samuraje nejen zbraní, ale i součástí jeho duše. Jeden z nejslavnějších a zároveň nejzáhadnějších vyrobil mečíř Goro Nyudo Masamune na přelomu 13. a 14. století. Cenný sběratelský kousek se ztratil na konci druhé světové války a od té doby se po něm stále marně pátrá.

Goro Nyudo Masamune žil přibližně v letech 1264 – 1343 a zapsal se do historie jako jeden z nejzručnějších mečířů. O jeho životě se vyprávěly různé legendy, které vyzdvihovaly jeho neobyčejné umění. Jedna z nich například praví, že se Masamune jednoho dne utkal se svým konkurentem Muramasou v soutěži, při níž se mělo ukázat, kdo vyrobí lepší meč.

Oba mečíři pak své výrobky vhodili do potoka. Zatímco Muramasův meč přeťal vše, co mu přišlo do cesty, Masamunův sekal jen listí a větve - ryby a jiná živá stvoření nezranil. Muramasa se radoval, že jeho meč má ostřejší čepel a nad soupeřem viditelně vyhrál. Na scéně se ale objevil mnich, který určil vítězem naopak Masamunu. Ocenil totiž, že jeho meč vládne citem pro vše živé a nezabíjí bezdůvodně.

Historie známá, osud záhadný

Popsaný příběh je nejspíše smyšlený, ale meče, které Masamune vyrobil, byly pravé a ve vnešených rodinách se hrdě dědily z generace na generaci. Jeden z nich získal v roce 1561 v bitvě u Kawanakajima generál Hondžó Šigenaga. Právě po něm byl meč nazván Hondžó Masamune.

Generál jej na sklonku svého života prodal japonské královské rodině. V paláci už zůstal, i když se později moci chopila dynastie Tokugawa. Její příslušníci si meč natolik zamilovali, že ho nedali z ruky ani po roce 1868, kdy poslední šógun z jejich rodu rezignoval. Hondžó Masamune byl držen v rodině jako jeden z největších pokladů.

Osudnou se tomuto meči stala druhá světová válka. Vítězní Američané po jejím skončení vyzvali poražené Japonce, aby jim odevzdali k likvidaci veškeré zbraně, včetně samurajských mečů. Toto nařízení přirozeně vyvolalo na japonské straně velmi negativní emoce, nicméně předseda Sněmovny Tokugawa Iemasa se rozhodl jít lidu příkladem a odnesl na policii celou svou sbírku mečů, mezi nimiž se nacházel i slavný Hondžó Masamune.

Ztracený meč i seržant

Zakrátko poté meč od policistů vyzvedl jistý seržant Coldy Bimore, aby ho předal likvidační komisi. Tam ale nikdy nedorazil. Američané se mezitím rozhodli, že samurajské meče ničit nebudou. Hondžó Masamune se teoreticky mohl vrátit k původnímu majiteli, avšak nebyl k nalezení.

Při pozdějším pátrání se zjistilo, že žádný seržant jménem Coldy Bimore v Japonsku nikdy nepůsobil. Mohlo však jít o zkomoleninu podobného jména, které japonský policista nedokázal správně reprodukovat.

Nikdo tedy dodnes netuší, kdo slavný meč tehdy odcizil a kam ho uložil. Podle odborníků jde o jeden z nejvýznamnějších historických artefaktů, které se kdy z Japonska ztratily.

