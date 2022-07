Tři záhadná světla vyvolala paniku a senzaci na internetu. Vědci mají vysvětlení

San Diego

Některé jevy, zejména na noční obloze, si nedokážeme vysvětlit, takže se velmi často nabízí domněnka, že se jedná o mimozemské civilizace. Na konci června se s podobným jevem setkali obyvatelé amerického San Diega, kteří na obloze u pobřeží spatřili podivná světla. Jejich záznamy se objevily na sociálních sítích. Jaké má jev vysvětlení?

Záhadný jev byl údajně pozorován v San Diegu a Tijuaně. Zejména na Twitteru, ale poté už i ve zpravodajství se objevily záběry záhadných světel, která si lidé nedokázali vysvětlit. Objevovaly se teorie o UFO nebo více reálných dronech policejního oddělení Imperial Beach, které v té době plánovalo světelnou show. Jenže policie se ke světlům jako ke svým nepřihlásila.

O co tedy šlo?

Na video se podívejte zde:

Videa na Twitteru vzbudila senzaci

Na internetu se po záhadné noci objevila celá řada záznamů očitých svědků, kteří světla na pobřeží zdokumentovali.

Svědkyně Natasha Reichartová také pro televizi KGTV uvedla, že podivná světla byla jasnější než světla letadel a lodí a rozhodně se pohybovala. "Vracela se a odcházela, pohybovala se různými směry a najednou se spojila v jeden shluk," uvedla Reichartová. "Rozhodně to nebylo z tohoto světa." Mnoho lidí podobně na internetu tvrdilo, že viděli světla pohybovat se nebo měnit formaci.

Dalším z nich byli muž jménem Gabe Gunlock, s nímž později dělala rozhovor i televize ABC News. Podle jeho slov byla světla daleko od pobřeží. Gunlock sám pak bydlí přímo u letiště v této oblasti, takže v blízkosti jeho domu je na letadla a světla zvyklý, ale na světlech, která viděl u pobřeží, bylo něco jiného. Sám je označil za velmi klidná a velmi jasná, oranžová, načervenalá světla. Jeho příspěvek na Twitteru se stal rychle populární a i ostatní obyvatelé San Diega světla zaznamenali.

„Jediné, co jsem chtěl vědět, je,'co se děje," řekl Gunlock. "Muselo to být kilometry a kilometry od pobřeží, hořelo to extrémně jasně." A svého vysvětlení se dočkal.

Mimozemšťané opět nepřiletěli

Levitující světla, popisovaná jako oranžového odstínu a v určitém vzoru, zmátla pozorovatele, z nichž si mnozí mysleli, že světla nejsou přirozeného původu. Objevily se i názory na neidentifikované létající objekty (UFO) nebo mimozemský původ.

Zatímco nedaleká námořní letecká stanice uvedla, že neví, co jsou světla zač, policejní oddělení v San Diegu poté sdělilo televizi ABC News, že záhadná světla jsou ve skutečnosti světlice používané při vojenských cvičeních a vypálené z lodi u pobřeží.

V San Diegu se totiž nachází několik vojenských základen a v oblasti je více než 100 000 příslušníků aktivní služby. Podle Právnické fakulty Thomase Jeffersona se více než polovina z těch, kteří přecházejí z aktivní služby (je jich asi 15 tisíc ročně), rozhodne zůstat v San Diegu, kde žije hluboká komunita více než 240 000 veteránů. Z toho vyplývá, že San Diego, které je domovem 60 % lodí flotily amerického námořnictva a třetiny všech příslušníků aktivní služby americké námořní pěchoty, by mohlo mít v budoucnu na obloze více tajemných světel pro své civilní sousedy.

Na další záznam se podívejte zde:

Navzdory oficiálnímu vysvětlení někteří lidé stále spekulují, že světla nebyla světlicemi.

