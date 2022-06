Vědci našli starou potopenou galéru s obrovským pokladem. Podívejte se na ni

Potopená San José

Legendy vypravují, že vezla největší poklad na světě. Třístěžňová galeona španělského námořnictva San José byla naložena 200 tunami smaragdů, zlata a stříbrných mincí. Jejich odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 70 až 400 miliony korun. Nyní kolumbijská vláda odhalila její fotografie.

25. května roku 1708 vyplula flotila skládající se z tří galeon plně naložených zlatem, stříbrem a drahým kamením a 12 nákladních lodí z panamského přístavu Portobelo směrem do kolumbijské Cartageny. Výpravu vedla 37 m dlouhá a téměř 10 m široká loď San José s posádkou čítající před 600 mužů, vybavená 64 děly.

Ohromné bohatství, které lodě vezly, mělo sloužit k financování války o španělské dědictví. Ta představovala největší ozbrojený konflikt první poloviny 18. století. Na jeho počátku stál spor o následnictví na španělském trůně po smrti Karla II. To lákalo téměř všechny okolní panovníky. Do konfliktu se tak zapojila celá Evropa s výjimkou Švédska a Ruska, jež už proti sobě bojovali v severní válce. Během tří let zemřelo 400 000–700 000 mužů.

Poklad na San José

„Lodě na obzoru!," zvolal námořník a začal zvonit na poplach. Kapitán vyběhl z kajuty a dalekohledem vyhodnocoval situaci. „Je jich dohromady pět. Plují pod britskou vlajkou. Čaj o páté si s námi asi dát nechtějí," zažertoval admirál José Fernández de Santillán. „Nachystejte děla," rozkázal.

Bylo 8. června 1708. Flotila se nacházela mezi poloostrovem Barú a Isla Grande ze souostroví Rosario asi 50 km od Cartageny. Britové díky špionům dobře věděli, kudy galeony naložené pokladem poplují, i to jakou sílu Španělé mají. Ti mezitím zaujali obranné pozice. Kolem 17. hodiny vypukly boje. Angličané nikoho nešetřili. Měli jasný cíl. Co nejblíže se přiblížit k válečným plavidlům, nalodit se a převzít velení. Po dvou hodinách urputných bojů se však stalo něco nečekaného. Na palubě San José vybuchly prachové zásobníky. Zničená loď začala klesat ke dnu i s většinou posádky a celým cenným nákladem.

Do historie se tento konflikt zapsal pod názvem Wagerova akce. Desítky let se lovci pokladů snažili vrak lodi najít. Podařilo se to až americké společnosti Sea Search Armada v roce 1982. Kolumbijská vláda ji však kvůli neshodě o výši nálezného odmítla vyzvednutí lodě povolit. Znovuobjevení galeony oznámil bývalý prezident Juan Manuel Santos v roce 2015. Cennosti ale stále zůstávají na dně moře.

Svatý grál španělských koloniálních vraků

Kolumbie zatím vrak pouze monitoruje. „Zakoupili jsme vybavení, které nám umožňuje získat celkový přehled o lodi i pokladu," řekl prezident Kolumbie Iván Duque. Na videu, jež vláda zveřejnila, jsou vidět zlaté mince nebo čínský porcelán.

Díky novému monitoringu byly také objeveny další dva vraky pocházející z koloniálního a republikánského období Kolumbie. Jsou tedy asi o sto let mladší než slavná San José. „Tyto nálezy rozšiřují možnosti archeologického výzkumu. Práce tak teprve začínají," oznámil velitel námořnictva admirál Gabriel Pérez. Poloha všech potopených lodí je státním tajemstvím.

