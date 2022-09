Na dně moře leží loď se zlatem za 17 miliard dolarů. Nikdo ji nesmí vyzvednout

Tereza Malá

Vrak lodi San Jose s pokladem.

Foto: Profimedia / AFP PHOTO / COLOMBIAN PRESIDENCY

Před více než 300 lety zmizela na moři španělská galeona. Nikdo o ní neslyšel až do doby, než robotická ponorka v létě tento 300 let starý vrak lodi objevila. A nebyl to jen pustý rezavý vrak. V jeho nitru leží poklad v hodnotě 17 miliard dolarů. Jenže to má háček!