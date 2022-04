Záhadný starověký sandál zamrzlý v ledovci zmátl vědce. Hledají vysvětlení

Archeologové měli za sebou spoustu práce. Byl to jejich poslední den, strávený na stezkách norského horského průsmyku Lendbreen. Předpověď počasí hrozila, že v následujících týdnech ho opět pokryje sníh a led. Proto byli zaneprázdněni záchranou posledních nálezů. Najednou jim ale zapípaly telefony.

Zdroj: Youtube

Ozval se jim jeden z horských vůdců, který šel zkontrolovat starodávnou cestu pojmenovanou jako Horse Ice Patch. Byl si jistý, že tam před několika dny zahlédl předměty vyčuhující z roztátého ledu. A opravdu. Už z dálky se na něj usmívala šedá látka. Pořídil fotografie, poslal GPS souřadnice a čekal na archeology.

„Rychle jsme provedli reorganizaci týmu, nastartovali auto a vyjeli za nálezem. Bylo to na poslední chvíli. Na druhý den byla ledová plocha opět pokryta sněhem," říká ledovcový archeolog Espen Finstad pracující v programu Secrets of the Ice.

Horse Ice Patch patřil mezi jedny z nejpopulárnější horských průsmyků. Byl označený kamennými mohylami, které cestujícím ukazovaly směr. Ty se dochovaly dodnes. Vědci tak mohli dobře odhadnout, kam poutníci mířili. Jedna cesta končila u letních farem pocházející ze 17. století. U nich objevili ztracenou vikingskou osadu. Druhá a třetí trasa vedla na západ, směrem k pobřeží a do Sognefjordu. Finstad odhaduje, že cesta z vnitrozemí k moři trvala asi dva dny.

Na všech těchto stezkách lidé zanechali své stopy. „Máte tu obrovskou divočinu, kde není ani živáčka. Ale pak si uvědomíte, jak zde bylo rušno," směje se Finstad. „Ztracené nebo pohozené předměty dodávají této krajině kulturní dědictví a zcela nový kontext.

Bota nalezená v norských horách je datována do roku 200-500 našeho letopočtu. Její design připomíná římské sandály. Chodidlo chránila tenká kůže, kterou přidržovaly šňůrky. „Je snadné vtipkovat o římském turistovi, který nečekal, že zde bude zima. Ale věřím, že lidé procházející těmito trasami pravděpodobně věděli, co dělají a boty si vycpali něčím teplým," říká archeolog.

Další nálezy naznačují, že horský průsmyk Horse Ice Patch byl využíván přibližně od roku 200 n.l. do konce roku 900 n. l. Zamrzlý koňský trus ze čtyř různých míst na trase byl datován do dob Vikingů, stejně tak i seno.

New piece on our pass finds by Science Norway:

“We’ve been close to figuring out where these mountain passes go for a while, we’ve been out there looking for clues. And then these finds appear and reveal one of them. It’s just very exciting”, Finstad says. https://t.co/V2DAKawvYh