„Sandokan!“ se počátkem 80. let ozývalo v rozhlase, v televizi. K oblibě seriálu přispěly „živé“ exteriéry, hlavně však představitelé hlavních hrdinů. Zatímco dívčí srdce plesala nad uhrančivým Kabirem Bedi, o krásce jako z porcelánu Marianně snil nejen dospívající mladík. Jí seriál změnil život.

Začalo to v Cinecittè…

Budoucí hvězda, představitelka Marianne – Perly z Labuanu – je Francouzka. Narodila se v Paříži dne 11. března 1953. Její neméně půvabná maminka Gaby André byla známá herečka, malá Carole díky jejímu natáčení strávila své dětství ve filmových ateliérech Cinecittà Studios v Římě. „Byla jsem tam šťastná. Připadala jsem jako v jiném světě, kde šílené věci byly docela běžné,“ řekla o mnoho let později v rozhovoru pro italský tisk.

Přičiněním maminky plachá a stydlivá Carole jako čtrnáctiletá poznala „plac“, když ji režisér Sergio Sollima obsadil do špagetového westernu Tváří v tvář. A byl to on, který ji později přesvědčil, aby vzala roli Lady Marianne v seriálu Sandokan (1976).

Přemluvena do Malajsie

Po první malé roli Annie následovala desítka dalších. Z filmů u nás uvedených jsme Carole André mohli vidět ve větší roli Esmeraldy v několika cenami ověnčeném dramatu Smrt v Benátkách, z dalších pak v Bílém tesákovi s Franco Nerem v titulní roli.

„Štíhlá a elegantní, s dokonale modelovanými tvary, pasem tak útlým, že by stačila jedna ruka, aby ho obepnula, s pletí růžovou a svěží jako čerstvě rozkvetlá květina. Měla menší hlavu, oči modré jako mořská voda, na hladkém čele se rýsovala dvě půvabně klenutá obočí. Světlé vlasy se v malebném nepořádku snášely jako sprška zlata na bílé poprsí a zakrývaly ňadra.“

Tak popisuje Marianne spisovatel Emilio Salgari v Itálii velmi oblíbený autor zvaný „italský Jules Verne“, který napsal příběhy malajského tygra v roce 1895 v Tajemství černé džungle. Jeho román byl předlohou pro Sandokana. Popis Marianny byl důvod, proč si režisér Sollima pro její postavu vybral právě Carolu. Roli vzít nechtěla, zemřela jí maminka, tatínek, podnikatel Ely Smith žil ve Spojených státech. Necítila se na půlroční natáčení v Asii. Nakonec ale kvůli samotnému režisérovi přikývla.

S malajským tygrem

V Itálii to nebyl první Sandokan, předchozí snímky se ale točily v římských ateliérech, s italskými herci. Indický herec Kabir Bedi coby statečný pirát Sandokan bojující proti bílým dobyvatelům, krásná Carole, skutečná džungle, sloni, opice, lvi, tygři, pláže, moře a komparz z místních obyvatel, skvělá režie… Sečteno a podtrženo, vše dohromady zajistilo seriálu v italské televizi obrovskou sledovanost. Nemalý podíl měla i úvodní píseň Sandokan, kterou u nás nazpívali Petr Kotvald a Stanislav Hložek. Bonusem pro naše diváky byl skvělý dabing. Hlavním hrdinů propůjčili hlas Viktor Preiss a Hana Maciuchová – jen taková malá odbočka.



Písnička Sandokan s několika záběry ze seriálu je na následujícím videu:

Na základě velkého úspěchu byl film sestříhán do celovečerního snímku Sandokan Pirat of Malaysia, který se promítal v celé Evropě. Ještě téhož roku byl s oběma hlavními představiteli natočen Černý korzár.

Zaskočena slávou

Úspěšný Sandokan přinesl velkou popularitu také herečce. Carolu pronásledovali paparazzi, lidé z ní šíleli, v novinách měla svůj sloupek, ve kterém odpovídala čtenářům. Nenesla to dobře. Neměla pocit, že, úspěch seriálu je uznání pro ni. Předchozí role jí sice slávu nepřinesly, ale byla považována za dramatickou a nadějnou herečku vážných rolí, jakou chtěla být. Takové ale nepřicházely, protože byla zkrátka už jen Sandokanova Marianne. Zavřela se jí vrátka ke kariéře. Později uvedla, že nechápe, že se netočil Sandokan 2, 3, 4… jako v Hollywoodu. „Já bych byla další roky Marianne, jak mě viděli diváci…,“ a nejspíš by u filmu zůstala.

Bez naděje na velkou roli Carole opustila filmová studia a se svým partnerem, producentem Paolem Infascellim se přestěhovala do Spojených států a přijala příjmení Smith po tatínkovi. Za oceánem se jí narodil syn Elio Infascelli-Smith, věnovala se rodině a vystudovala architekturu a interiérový design.

Opět slavnou

Carole vyrůstala ve filmovém prostředí, které si zamilovala, ač původně stát se herečkou neuvažovala. „Chtěla jsem dělat něco tvůrčího,“ svěřila se před lety v tisku. „Vždycky jsem se bála, že zestárnu, že budu čekat na nový film, že si budu připadat ošklivá, že si budu muset podstoupit úpravy obličeje, abych vypadala mladě...,“ Chtěla režírovat nebo být produkční. Leč v té době to v Itálii nebyla práce pro ženy, tak začala hrát. „Ale díky bohu, že se dnes starám o zahrady," řekla po letech. „Architektura je dokonalá!“

Dnes je jednasedmdesátiletá Carole Smith ve své zemi uznávanou zahradní architektkou. Na Cinecittà nezanevřela, působila tam v oblasti styku s veřejností, nyní jako manažerka mezinárodního marketingu. Do konce 90. let se objevila v několika televizních seriálech, ale dnes narážky na tygra z Mompracenu a Perlu z Labuanu nechce ani slyšet. Proslavila se na jiném poli!

Loni se stala světovou rekordmankou v Master 70 na závodech v Ostii, když ve své kategorii vyhrála závod v disciplíně 50 metrů prsa v čase 42,51, a překonala italský rekord na 50 metrů volný způsob čase 33,52. Čtyřikrát týdně trénuje v bazénu, dvakrát v posilovně, o víkendu dělá vodní aerobik a cvičí jógu. Kdyby začala v mládí, dle mínění jejího trenéra F. Di Pippa by dnes byla olympijskou plavkyní.

