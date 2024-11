Externí autor 8. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Německá zpěvačka Sandra Cretu (62) se stala jednou z nejznámějších zpěvaček 80. let. Díky svému velkému talentu bořila žebříčky tehdejších hitparád a na výsluní se drží dodnes. Stále má spoustu obdivovatelů i přesto, že už jí je přes 60 let. Jak dnes pěvecká ikona vypadá?

Od dětství věděla, co chce

Legendární zpěvačka Sandra se narodila v německém Saarbrückenu. Už od dětství měla velký sen stát se známou a slavnou zpěvačkou. Když jí bylo teprve dvanáct let let, tak se zúčastnila pěvecké soutěže s písní Olivie Newton-John a dobře udělala. Všiml si jí totiž producent George Roman, který spolu s dalšími dvěma interpretkami utvořil z dívek skupinu Arabesque.

Dívčí skupina bohužel nezaznamenala kdo ví jaké ohlasy v Evropě a srdce lidí si nezískala. Za to v Japonsku byly naprostými hvězdami. Skoro to až působí, že život Sandry je jeden velký osud, protože právě v Japonsku se odehrálo další důležité a osudové setkání, které ovlivnilo její kariéru na dlouhé roky.

Seznámila se tam s dalším producentem Michaelem Cretu, který jí nabídl sólovou dráhu a poté se dokonce vzali. Jak se záhy ukázalo, sázka na sólovou dráhu byla naprosto skvělá. Zpěvačka po boku skvělého producenta a manžela začala ze sebe sypat jeden hit za druhým. Mezi její nejznámější song patří jednoznačně Everlasting Love, který se doteď hraje na různých diskotékách a poslouchají h i o generace mladší lidé.

V 80. letech byla zkrátka hvězdou a v hitparádách bojovala o přední příčky se zpěvačkami jako Madonna nebo Samantha Fox. Postupem času ale dala Sandra přednost rodině a dětem. Proto její sláva začala trochu pokulhávat a na obrovský úspěch z 80. let už nikdy nenavázala, ale lidé si ji pomatují samozřejmě dodnes.

Sandra si Prahu zamilovala

Zpěvačka Sandra má spoustu fanoušků i v České republice. "K České republice mám velmi vřelý vztah. Vždycky to tady pro mě byla velká inspirace, kdykoliv jsme sem přijeli s kapelou, vždycky to byla krásná show a vždycky jsme rádi, když tu můžeme být," rozpovídala se v rozhovoru pro iDnes.cz v roce 2014.

Co se týká jejich legendárních hitů, tak ani po letech vůči nim nemá žádnou averzi. "Ne, alergii vůči svým hitům nemám. Maria Magdalena je samozřejmě můj největší hit, který vznikl v roce 1985. Od té doby jsem natočila čtrnáct alb, na kterých je mnoho dalších hitů, které vždycky ráda zpívám. Jsem ráda, když je můžu vypustit ze srdce a poslat je svým fanouškům, které mám ráda," objasnila.

Zpěvačka je sama se sebou spokojená a s oblibou říká, že už nemá nic, co by si potřebovala dokazovat. "Myslím, že všechno, co jsem chtěla, se mi splnilo. Určitě bych chtěla ještě vydat knihu a natočit film a možná bych se pustila i do muzikálu, který bych nazvala jednoduše Sandra," doplnila zpěvačka, která se v Česku setkala i s Karlem Gottem.

"Karla Gotta jsem potkala i jednou osobně tady v Praze a byl to skvělý člověk. Byl tak milý, skutečná superstar. Opravdový člověk i umělec. Velmi jsem si ho vážila a jsem smutná z toho, že tu s námi už není," dodala zpěvačka Sandra, která v květnu tohoto roku oslavila dvaašedesáté narozeniny a stále vypadá naprosto perfektně.

Co dělá Sandra dnes?

Z prvního manželství s Michaelem má Sandra dvojčata Sebastiana a Nikita. Bohužel v roce 2007 se nechali slyšet, že se odcizili a rozvádí se. Ještě toho roku se na Ibize potkala se svým kamarádem z dětství Olafem Mengesem a v roce 2010 se vzali. Dlouhou dobu toužili po dítěti, ale to se jim nepodařilo. Ani tento vztah bohužel nevydržel a v roce 2015 se rozvedli.

V současné době zpěvačka žije střídavě na Ibize a v Mnichově. Stále zůstala pěvecký aktivní a v dvaašedesáti letech koncertuje. Ani na Česko nezanevřela. Naposledy své české fanoušky potěšila v roce 2019 v pražské Lucerně a poté v Příbrami. Postupem času ale došla k tomu, že práci si může vybírat a nemusí na vše kývnout.

"Myslím, že jsem v dobré kondici. Když jdu na pódium, tak je to skvělé, stejně jako když z pódia odcházím. Dřív jsem musela být všude, všude mě chtěli, pak jsem pochopila, že se musím zklidnit a vybírat si, kam pojedu a kde vystoupím. Takhle je to ideální," dodala velká hvězda 80. a 90. let zpěvačka Sandra.

